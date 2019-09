Pagelle e highlights di Parma – Cagliari

PARMA (4-3-3): Sepe 5.5; Darmian 6.5, Iacoponi 5.5 (81′ Sprocati s.v.), Bruno Alves 5.5, Gagliolo 4.5; Hernani 6, Brugman 5.5 (73′ Pezzella 5.5), Barillà 6; Kulusevski 6.5, Inglese 5 (74′ Cornelius 6), Gervinho 5. Allenatore: D’Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 7; Pisacane 6 (69′ Klavan 6), Ceppitelli 7.5, Cacciatore 6, Pellegrini Lu. 5.5 (64′ Lykogiannis 5.5); Nandez 7, Cigarini 7, Rog 6.5 (83′ Ionita s.v.); Castro 6; Joao Pedro 5.5, Simeone 6.5. Allenatore: Maran



FANTAREPORT

Reti: 23′ Ceppitelli (C), 39′ Ceppitelli (C), 58′ Barillà (P), 77′ Simeone (C)

Ammoniti: Ceppitelli, Joao Pedro, Nandez, Castro (C)

Espulsi: –

Recupero: 2′ nel primo tempo, 10′ nel secondo tempo

Assist: Cigarini, Darmian



Gol vittoria: Ceppitelli



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina:-

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Kulusevski, Ceppitelli