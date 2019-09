Parma-Cagliari 1-3, il tabellino: primo successo per i sardi

Il tabellino di Parma-Cagliari 1-3 il risultato finale: primo successo per i sardi, doppietta di Ceppitelli e gol di Simeone mentre ai ducali non basta Barillà.

PARMA – Nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A il Cagliari espugna il Tardini battendo 3-1 il Parma. Primo successo in campionato per la compagine Sarda grazie alla doppietta di Ceppitelli e alla rete di Simeone mentre ai padroni di casa non basta il gol di Barillà. Con questa vittoria la squadra di Maran sale a quota 3 punti in classifica agganciando proprio il Parma.

Parma-Cagliari 1-3: il tabellino del match

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi (81′ Sprocati), Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (73′ Pezzella), Barillà; Kulusevski, Inglese (74′ Cornelius), Gervinho. Allenatore: D’Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pisacane (69′ Klavan), Ceppitelli, Cacciatore Pellegrini (64′ Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog (83′ Ionita); Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

RETI: 23′ Ceppitelli (C), 39′ Ceppitelli (C), 58′ Barillà (P), 77′ Simeone (C)

AMMONIZIONI: Ceppitelli, Joao Pedro, Nandez, Castro (C)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 10′ nel secondo tempo

STADIO: Ennio Tardini