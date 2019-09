Serie A, Roma – Sassuolo: le formazioni ufficiali

Roma – Sassuolo, le formazioni ufficiali

ROMA – Tutto pronto allo stadio Olimpico per la partita valevole per la terza giornata di campionato di Serie A tra Roma e Sassuolo, delle ore 18. I padroni di casa vengono da due pareggi e cercheranno di dare la prima gioia del campionato ai propri tifosi, mentre i neroverdi vengono da una sconfitta in trasferta e da una bellissima vittoria in casa ed oggi tenteranno di fare punti fuori casa.

Ecco le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato da Peretti e Vivenzi. Quarto uomo il signor Sacchi. Al VAR il signor Giacomelli, mentre all’AVAR il signor Tolfo.

Le formazioni ufficiali di Roma e Sassuolo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Cetin, Santon, Spinazzola, Pastore, Diawara, Kalinic, Antonucci, Zaniolo. Allenatore: Fonseca

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Defrel. A disposizione: Pegolo, Russo, Boga, Muldur, Raspadori, Romagna, Toljan, Traorè, Tripaldelli, Mazzitelli, Ghion, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Olimpico

