Nella guida tv del 10 marzo 2025 il posticipo di Serie A sarà trasmesso da DAZN e Sky. Quello di Liga su DAZN, quello di Premier League su Sky

La programmazione sul calcio in tv di lunedì 10 marzo 2025 si apre allo scoccare della mezzanotte con LA Galaxy-St. Louis City in MLS con Apple TV che offrirà una copertura completa.

Alle ore 19:00 il match tra Como e Sassuolo nella Serie A femminile sarà trasmesso su RAI SPORT e DAZN.

A seguire, alle ore 20:45, si disputerà una delle sfide più attese della Serie A con la Lazio che ospiterà l’Udinese. Questo incontro sarà visibile su DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW. La Lazio viene dal successo esterno per 1-2 contro il Milan ed é quinta con 50 punti. L’Udinese é reduce dal successo casalingo di misura contro il Parma ed é decima a quota 39.

In contemporanea, la Premier League offrirà un’altra sfida di rilievo, con West Ham che affronterà il Newcastle alle ore 21:00. Il West Ham viene dal successo casalingo per 2-0 contro il Leicester ed é sedicesimo con 33 punti. Il Newcastle é reduce dallo 2-0 rimediato sul campo del Liverpool ed é nono a quota 44.

Parallelamente, sempre alle ore 21:00, si terrà la partita tra Espanyol e Girona nella Liga spagnola, visibile su DAZN. L’Espanyol viene dalla vittoria esterna di misura contro l’Alaves ed é quindicesimo con 27 punti. Il Girona é reduce dal pari casalingo per 2-2 contro il Celta Vigo ed é diciottesimo a quota 26.

