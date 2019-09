Roma – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – Domenica 15 settembre alle ore 18 andrà in scena Roma – Sassuolo, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Incontro che si preannuncia spettacolare viste le caratteristiche mostrate dalle due squadre nei primi due turni. Da una parte, dunque, c’è la squadra capitolina che è reduce dai pareggi contro Genoa e Lazio mentre dall’altra ci sono gli emiliani che hanno perso contro il Torino prima di demolire la Sampdoria. Sono 12 i precedenti tra le due squadre: 7 vittorie giallo-rosse e 5 pareggi.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 15 settembre alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mancini e Fazio. A centrocampo Cristante e Pellegrini in cabina di regia mentre davanti Mkhitaryan, Zaniolo e Kluivert alle spalle di Dzeko.

QUI SASSUOLO – La squadra emiliana dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Consigli tra i pali, pacchetto arretrato formato da Muldur e Peluso sulle corsie laterali mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Obiang in cabina di regia con Duncan e Traorè mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Berardi, Caputo e Boga.

Dove vederla in TV e in streaming

A trasmettere il match Roma – Sassuolo, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, in esclusiva sarà Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 483 sul digitale), mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni di Roma – Sassuolo

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Mkhitaryan, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Olimpico