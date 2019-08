Milan – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Brescia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Sabato 31 agosto alle ore 18 si giocherà Milan – Brescia, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione rossonera ha cominciato questa stagione perdendo a Udine, Giampaolo potrebbe cambiare subito modulo visto in Friuli la sua squadra non ha mai tirato in porta. Discorso diametralmente opposto per le Rondinelle che hanno cominciato questo campionato battendo il Cagliari fuori casa. Per quanto concerne il capitolo dei precedenti a San Siro il Milan è nettamente in vantaggio con 14 successi mentre le Rondinelle si sono imposte soltanto due volte alla Scala del calcio.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 31 agosto alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Giampaolo, come accennato poc’anzi, potrebbe cambiare subito modulo: 4-3-3 per i rossoneri con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Kessié e Paquetà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Suso, Piatek e Calhanoglu.

QUI BRESCIA – Corini dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha espugnato la Sardegna Arena: 4-3-1-2 per le Rondinelle con Joronen in porta, reparto difensivo composto da Sabelli e Martella sulle fasce laterali mentre nel mezzo Gastaldello e Chancellor. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Bisoli e Dessena mezze ali mentre davanti Spalek alle spalle del tandem offensivo composto da Donnarumma e Aye.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Brescia, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Milan – Brescia

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Giampaolo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Ayè. Allenatore: Corini

STADIO: San Siro