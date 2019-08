Serie A, Milan – Brescia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Brescia, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 18. A sorpresa parte titolare André Silva nel Milan al posto di Piatek.

MILANO – Tra poco scenderanno in campo Milan e Brescia per dar vita alla seconda partita della seconda giornata di Serie A. Per quanto riguarda il capitolo formazioni 4-3-2-1 per la squadra di mister Giampaolo con Suso e Castillejo a supporto della punta André Silva. Differente il modulo di Corini che farà scendere in campo il suo Brescia con il 4-3-1-2. Tandem d’attacco formato (aspettando Balotelli) da Donnarumma e Torregrossa supportati da Spalek come mezzapunta.

Milan – Brescia: le formazioni ufficiali del match

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; André Silva. A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Conti, Duarte, Gabbia, Bonaventura, Borini, Paquetà, Krunic, Leao, Piatek. Allenatore: Giampaolo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Mateju Aye, Mangraviti, Morosini, Tremolada. Allenatore: Corini

STADIO: San Siro

