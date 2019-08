Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45.

TORINO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Juventus e Napoli nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Juventus con il tridente offensivo composto da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo mentre il Napoli risponde col 4-2-3-1 con Callejon, Ruiz e Insigne alle spalle di Mertens.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens. Allenatore: Ancelotti