Sabato 31 agosto attenzione focalizzata sulla Serie A italiana con la super sfida Juventus – Napoli di questa sera. Nel pomeriggio c’è il Milan che ospita il Brescia. Questi due incontri saranno supportati anche dalla nostra webcronaca. Ricco quadro in B con bei sei incontri dal pomeriggio. Si gioca un pò in tutta europa da Bundesliga alla Ligue 1 passando per la Premier League, Eredivisie, La Liga. Prima di passare a vedere in rassegna i risultati in diretta delle partite selezionate per oggi andiamo a vedere quelle principali che si sono già disputate. Partiamo dalla Superliga argentina con il successo di misura per 1-0 del Lanus sul Centra Cordoba e in trasferta del Velez Sarsfield sull’Estudiantes. Finisce senza reti tra Defensa y Justicia e Banfield. In Cile 0-0 tra U. Calera ed Everton mentre in Colombia 1-1 tra Dep. Cuenca e Barcellona SC. Successo tennistico dell’Olimpia Asuncion in casa del Dep. Capiata in Paraguay mentre in Perù lo Sporting Cristal passa 3-2 in casa del Cesar Vallejo. In Europa 2-2 tra Leixoes e Feirense per la Ligapro in Portogallo mentre nella Premier League russa 2-1 esterno dell’Orenburg contro l’Ufa.

