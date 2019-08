I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli anticipi della 2° giornata di Serie A e alla 2° giornata di Serie B

Dopo Bologna – Spal, sabato 31 agosto si giocano altri due anticipi della seconda giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. Dopo Chievo-Empoli spazio anche alla seconda giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Milan -Brescia 1 (ore 18)

Anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Il Milan è chiamato ad archiviare il ko rimediato a Udine nella gara di esordio; di fronte trova il Brescia, alla sua seconda trasferta consecutiva dopo la vittoria a Cagliari.

Juventus – Napoli 2 (ore 20.45)

Big match della seconda giornata del massimo campionato italiano. Sfida tra due squadre che hanno debuttato con un successo esterno, rispettivamente, a Parma e sul campo della Fiorentina. Ancora incerta la presenza sulla panchina bianconera del grande ex di giornata, Maurizio Sarri, ancora convalescente dalla polmonite. Altro ex della partita Gonzalo Higuain, che tra il 2013 e il 2016 ha indossato la maglia del Napoli per ben 104 volte, realizzando 71 gol.

Benevento – Cittadella 1 (ore 18)

Incontro valevole per la seconda giornata del campionato cadetto. Nella gara di esordioIl Benevento ha pareggiato in trasferta sul campo del Pisa mentre il Cittadella ha perso in casa dallo Spezia incassando un sonoro 0-3.

Spezia – Crotone under 2,5 (ore 18)

Incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia proviene dallo 0-3 rifilato al Tombolato al Cittadella mentre il Crotone è reduce dal pareggio casalingo contro il Cosenza.

Cremonese – Entella 1 (ore 21)

Match valido per la seconda giornata del campionato cadetto. Nella gara di esordio la Cremonese ha vinto in trasferta sul campo del Venezia; successo casalingo per l’Entella contro il Livorno.

Livorno – Perugia under 2,5 (ore 21)

Match valido per la seconda giornata del campionato cadetto. Nella gara di esordio il Livorno ha perso in trasferta sul campo dell’Entella mentre il Perugia ha battuto in casa il Chievo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 31 agosto 2019

Milan -Brescia 1 (1,45)

Juventus – Napoli 2 (2,02)

Benevento – Cittadella 1 (1,85)

Spezia – Crotone under 2,5 (1,65)

Cremonese – Entella 1 (1,78)

Livorno – Perugia under 2,5 (1,60)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 255 euro