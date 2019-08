Serie A 2° giornata, Juventus – Napoli: bianconeri dati favoriti

Serie A, Juventus – Napoli: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma sabato 31 agosto dalle ore 20.45. Per i bookmakers favoriti i bianconeri

TORINO – Sabato 31 agosto all’Allianz Stadium si gioca Juventus – Napoli, anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A; calcio di inizio fissato per le ore 20.45. Sfida tra due squadre che hanno debuttato con un successo esterno, rispettivamente, a Parma e sul campo della Fiorentina. Ancora incerta la presenza sulla panchina bianconera del grande ex di giornata, Maurizio Sarri, ancora convalescente dalla polmonite. Altro ex della partita Gonzalo Higuain, che tra il 2013 e il 2016 ha indossato la maglia del Napoli per ben 104 volte, realizzando 71 gol.

Juventus – Napoli : per i bookmakers favoriti i bianconeri

Il segno 1 è quotato da 1,90 a 2,00. Il segno X è offerto da 3,35 a 3,50 mentre il segno 2 è dato da 3.95 a 4,20.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è data da 1,23 a 1,25, l’X/2 è offerto da 1,80 a 1,90 mentre l’1/2 vale da 1,30 a 1,33.

I bookmakers pensano che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,72 a 1,75, l’Over 2,5 mdiamente a 1,95. E credono potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,85 a 1,90, il goal da 1,80 a 1,85.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,75 a 7,00) seguito dall’1-0 (da 6,50 a 6,75) e dal 2-1 (da 8,25 a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,50 a 5,00.