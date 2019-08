Juventus – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Sabato 31 agosto alle ore 20.45 andrà in scena Juventus – Napoli, primo match clou di questa seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i bianconeri che hanno cominciato questa stagione con un successo di misura in casa del Parma grazie al gol di Chiellini. Dall’altra parte, invece, ci sono i partenopei che hanno raccolto i primi tre punti della stagione espugnando il Franchi di Firenze al termine di una partita pazza. Nel match dello scorso anno successo in rimonta dei padroni di casa per 3-1.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 31 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Sarri, che potrebbe andare in panchina dopo aver saltato la sfida di Parma, dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno esordito in Emilia: 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Khedira e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo.

QUI NAPOLI – Stesso discorso per Ancelotti che potrebbe confermare l’undici che è sceso in campo a Firenze: 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Allan e Zielinski in cabina di regia mentre davanti Callejon, Fabian Ruiz e Insigne alle spalle di Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Napoli, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Juventus – Napoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Allianz Stadium