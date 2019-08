Si gioca in Italia con la Serie A e B ma anche nei principali campionati europei. Subito big match nella serie cadetta con ChievoVerona – Empoli

Venerdì 30 agosto con gli anticipi nei principali campionati europei. In Italia sarà sia la Serie A che la B a giocare: sempre in serata infatti Bologna – SPAL e ChievoVerona – Empoli. Entrambi i match si potranno seguire anche con il supporto della nostra web cronaca. Si è invece già giocato in Bolivia con il pari (1-1) tra Real Potosi e Aurora, stesso risultato maturato nella Copa Sudamericana tra Fluminense e Corinthians. Sempre all’insegna di questo segno e punteggio nella Copa Libertadores dove si sono sfidati Cerro Porteno e River Plate. In Colombia successo esterno del Tolima, 1-0 sull’Atletico Nacional mentre il Deportivo Cali ha sconfitto in casa 2-1 Junior. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i principali risultati della giornata in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

