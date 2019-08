Bologna – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

BOLOGNA – Venerdì 30 agosto alle ore 20.45 andrà in scena Bologna – SPAL, incontro valido per l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine emiliana che ha cominciato questa stagione pareggiando in casa del Verona; la splendida notizia, però, è arrivata dalla panchina con Sinisa Mihajlovic che ha trascinato i suoi ragazzi nonostante le sue condizioni di salute. Dall’altra parte, invece, ci sono gli estensi che nella scorsa giornata hanno perso in casa contro l’Atalanta dopo aver condotto il match per 2-0.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 30 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Djiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Denswil. A centrocampo Dzemaili in cabina di regia con Poli e Soriano mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Orsolini, Destro e Sansone.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Berisha tra i pali, reparto arretrato formato da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Valoti e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a D’Alessandro e Igor. In attacco tandem offensivo formato da Petagna e Di Francesco.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – SPAL, valevole per l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Bologna – SPAL

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili, Soriano, Orsolini, Destro, Sansone. Allenatore: Mihajlovic

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Semplici

STADIO: Renato Dall’Ara