BOLOGNA – Questa sera alle ore 20.45 si apre la 2° giornata del campionato di Serie A con Bologna – SPAL. C’è voglia di riscatto per entrambe le compagini: da una parte i rossoblù hanno nella mente l’ultima sfida al Dall’Ara che li ha visti sconfitti per 1-0 grazie a una bella rete di Kurtic mentre per la squadra di Semplici la voglia di reagire dopo l’esordio amaro con l’Atalanta in casa (3-2 per la Dea in rimonta). Ripartire dalle certezze per entrambe le squadre per portare a casa un buon risultato.

Sguardo alle formazioni che saranno ufficializzate intorno alle 19.45 con Mihailovic che potrebbe confermare quella che ha pareggiato 1-1 a Verona vista la buona prova dei nuovi arrivati Tomiyasu e Denswil. Potrebbe prepararsi una staffetta tra Destro e Palacio.

Dall’altra parte Semplici potrebbe apportare delle piccole variazioni con la conferma per il neo acquisto Igor da dirottare a centrocampo al posto di Di Francesco che invece potrebbe godere di più spazio e finire a supporto di Petagna in un più prudente tandem offensivo.

Le formazioni ufficiali di Bologna – SPAL

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: S. Mihajlovic. [disponibili dalle 19.45]

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco. Allenatore: L. Semplici. [disponibili dalle 19.45]

STADIO: Renato Dall’Ara

