Serie B, Chievo – Empoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Empoli, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B: calcio d’inizio alle ore 21.

VERONA – Tra poco scenderanno in campo Chievo Verona ed Empoli per dar vita all’anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per la squadra di mister Marcolini con Meggiorini e Djordjevic supportati da Pucciarelli. Speculare il modulo di Bucchi che farà scendere in campo il suo Empoli con il 4-3-1-2. Tandem d’attacco formato da Moreo e La Gumina supportati da Laribi come mezzapunta.

Chievo – Empoli: le formazioni ufficiali del match

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Giaccherini; Pucciarelli; Meggiorini, Djordjevic. A disposizione: Seculin, Caprile, Cesar, Pavlev, Cotali, Pina Nunes, Garritano, Karamoko, Rodriguez, Vignato, Rovaglia. Allenatore: Marcolini

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Vesoli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; La Gumina, Moreo. A disposizione: Perucchini, Provedel; Donati, Maietta, Mancuso, Bajrami, Antonelli, Frattesi, Piscopo, Gazzola, Cannavò, Pirrello. Allenatore: Bucchi

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH