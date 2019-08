I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì sono dedicati agli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga spagnola e Ligue 1

Venerdì 30 agosto si giocano anticipi dei campionati di Serie A e B. Anticipi anche in Bundesliga, Ligue 1 e Liga spagnola. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Metz – Paris Saint Germain 2 (ore 20.45)

Gara valida per la quarta giornata del massimo campionato francese. Il Metz proviene dal 3-0 rimediato sul campo dell’Angers e in classifica ha 4 punti. Due lunghezze in più per il PSG, reduce dal 4-0 inflitto in casa al Tolosa. In testa alla classifica troviamo il Rennes, ancora a punteggio pieno.

Borussia Monchengladbach – RB Lipsia over 2,5 (ore 20.30)

Sfida valida per la terza giornata del massimo campionato tedesco. Il Borussia Monchengladbach proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Magonza e in classifica ha quattro punti. Due lunghezze in più per il Lipsia, ancora a punteggio pieno insieme a Dortmund, Friburgo, Wolfsburg e Leverkusen.

Bologna – Spal 1 (ore 20.45)

Anticipo della seconda giornata del Campionato di Serie A. Nella gara di esordio il Bologna, guidato da Mihajlovic, tornato a sorpresa in panchina per l’occasione, ha pareggiato a Verona. La Spal invece ha perso in casa 2-3 dall’Atalanta dopo essere passata in vantaggio per prima.

ChievoVerona – Empoli under 2,5 (ore 21)

Anticipo della seconda giornata del campionato cadetto. Di fronte il ChievoVerona, che nella gara di esordio ha perso in trasferta sul campo del Perugia, e l’Empoli, reduce dalla vittoria casalinga contro la Juve Stabia.

Siviglia – Celta Vigo 1 (ore 20)

Incontro valevole per la terza giornata del massimo campionato spagnolo. Il Siviglia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Granada ed è sorprendentemente in testa alla classifica a quota 6, a pari merito con il Real Madrid. Tre lunghezze in meno per il Celta Vigo, reduce dalla vittoria casalinga proprio contro i blancos.

Athletico Bilbao – Real Sociedad under 2,5 (ore 22)

Incontro valevole per la terza giornata del massimo campionato spagnolo. L’Athletico Bilbao proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Getafe e in classifica a quota 4. Stesse lunghezze per il Real Sociedad, che nel turno precedente ha vinto in casa del Maiorca.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 30 agosto 2019

Metz – Paris Saint Germain 2 (1,38)

Borussia Monchengladbach – RB Lipsia over 2,5 (1,60)

Bologna – Spal 1 (1,87)

ChievoVerona – Empoli under 2,5 (1,55)

Siviglia – Celta Vigo 1 (1,52)

Athletico Bilbao – Real Sociedad under 2,5 (1,65)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 160 euro