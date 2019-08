Serie A 2019-2020, 2° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 2° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – La seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/202o si articola su tre giornate, dal 30 agosto al 1° settembre. Si comincia venerdì sera con l’anticipo Bologna – Spal. I felsinei, dopo il pareggio ottenuto a Verona, vogliono i primi tre punti stagionali di fronte al proprio pubblico. Gli ospiti devono riscattare la sconfitta subita in casa dall’Atalanta, dopo essere passati in vantaggio per primi. Che sia invece la volta del ritorno del segno “X”? L’ultimo pareggio risale addirittura al lontano 1956.

Sabato si giocano due gare. Alle 18 il Milan è chiamato ad archiviare il ko rimediato a Udine nella gara di esordio; di fronte trova il Brescia, alla sua seconda trasferta consecutiva dopo la vittoria a Cagliari. In serata il primo big match di stagione: Juventus – Napoli, sfida tra due squadre che hanno debuttato con un successo esterno, rispettivamente, a Parma e sul campo della Fiorentina. Ancora incerta la presenza sulla panchina bianconera del grande ex di giornata, Maurizio Sarri, ancora convalescente dalla polmonite. Altro ex della partita Gonzalo Higuain, che tra il 2013 e il 2016 ha indossato la maglia del Napoli per ben 104 volte, realizzando 71 gol.

Domenica si disputano tutti gli altri incontri. Ad inaugurare la giornata è il derby Roma – Lazio: un solo punto per la squadra giallorossa, che una settimana fa è stata fermata all’Olimpico sul 3-3 dal Genoa dopo essere passata avanti bentre volte; tre per i biancocelesti, che a Marassi hanno asfaltato la Sampdoria. In serata si gioca Atalanta – Torino, sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione con un successo: gli orobici in rimonta a Ferrara, i granata in casa contro il Sassuolo. Non sarà semplice per Cagliari riscattare la sconfitta casalinga contro il Brescia, dal momento che alla Sardinia Arena arriva l’Inter, che nel posticipo di lunedì si è presentata rifilando un sonoro 4-0 al neopromosso Lecce. Occhi puntati sull’ex Nainggolan. Genoa – Fiorentina è uno scontro tra due squadre a cui la vittoria manca, rispettivamente, da undici e quindici turni: le statistiche non sono favorevoli a eventuali sblocchi, visto che il segno “X” compare ben otto volte nelle ultime undici gare disputate. Lecce – Verona è uno scontro tra neopromosse. I salentini devono dimenticare il poker incassato a San Siro, gli scaligeri ripartono dal punto conquistato al Bentegodi contro il Bologna. Anche Sassuolo e Sampdoria devono archiviare al più presto la prima giornata: i neroverdi hanno infatti perso a Torino mentre i blucerchiati sono stati letteralmente travolti dalla Lazio. Infine, l’Udinese, al suo secondo impegno casalingo, dopo i tre punti incassati contro il Milan, prova a fare il bis contro il Parma, ancora a quota zero.

Calcio in tv

Serie A, 2° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Venerdì 30 agosto

20.45

Bologna-SPAL

Sabato 31 agosto

18.00

Milan-Brescia

20.45

Juventus-Napoli

Domenica 1 settembre

18.00

Lazio-Roma

20.45

Atalanta-Torino

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Lecce-Hellas Verona

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma