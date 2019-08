Udinese – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

UDINE – Domenica 1 agosto alle ore 20.45 si giocherà Udinese – Parma, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’Udinese arriva dalla vittoria, sempre alla “Dacia Arena”, contro il Milan grazie alle rete di Bacao, mentre il Parma all’esordi davanti al suo pubblico è uscito sconfitto 1-0 contro la Juventus.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 1 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

Da un lato troviamo l’Udinese che è in fiducia dopo la vittoria sul Milan nell’esordio di campionato, anche se “la situazione De Paul” potrebbe continuare a destabilizzare l’ambiente. Dall’altro lato troviamo il parta che è uscito sconfitto nell’esordio al “Tardini” settimana scorsa 1-0. Si può dire che il campionato che la sfida contro i bianconeri di Udine sia molto più alla portata rispetto alla sfida di sabato scorso.

QUI UDINESE – Nei friulani il dubbio più importante riguarda Rodigo De Paul che si trova al centro di molte trattative di mercato, ma per questa partita l’argentino dovrebbe essere regolarmente schierato al fianco di Lasagna. Sulla trequarti ci sarà il sostegno di Pussetto, mentre a centrocampo agiranno Stryger Larsen, Fofana, Mandragora e Sema. Tra i pali ci sarà Musso ed in difesa Becao, Troost-Ekong e Samir.

QUI PARMA – Dopo la buona prestazione di sabato scorso contro la Juventus, D’aversa cambia poco nel suo 11. In porta andrà Sepe, la difesa sarà composta da Laurini, Iacoponi, Bruno Alvese. Gagliolo. A centrocampo è in dubbio la presenza di Kukca, per questo i favoriti sono Brugman, Hernani e Barillà. Nel tridente, oltre a Gervinho ed Inglese, si stanno contendendo una maglia Kulusevski e Karamoh.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Parma verrà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma DAZN visibile su PC, smartphone, tablet, smart Tv e console videogiochi.

Le probabili formazioni di Udinese – Parma

Udinese (3-4-2-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; Pussetto; De Paul, Lasagna. Allenatore: Tudor

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

STADIO: Dacia Arena