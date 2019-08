Calciomercato serie A: la situazione al 29 agosto 2019

Speciale calciomercato serie A: Inter e Roma scatenate. Milan e Juventus in fase di stallo. Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Torino, Bologna e Lecce pronte a chiudere gli ultimi colpi

Mancano ormai cinque giorni alla chiusura del calciomercato estivo (lunedì 2 settembre 2019 alle ore 22). Le 20 squadre della serie A stanno cercando di chiudere gli ultimi colpi.

L‘Inter è la squadra che in questi giorni sta mettendo colpi in canna per consegnare a Conte una squadra capace di contrastare il dominio della Juventus. Vi avevamo anticipato giorni fa tramite i nostri live l’imminente passaggio di Biraghi dalla Fiorentina all’Inter. Da oggi è ufficiale, la formula è un prestito con diritto di riscatto fissato a 12, quinquennale da due milioni per lui. I nerazzurri hanno ceduto con un prestito secco Dalbert alla Fiorentina. In due anni all’Inter il brasiliano non ha mai convinto e con la sua cessione i nerazzurri, per la prima volta da oltre 20 anni, non avranno nessun brasiliano nella propria rosa. Il vero colpo della giornata per mister Conte è l’arrivo di Alexis Sanchez dal Manchester United. Al momento la formula del suo passaggio è un prestito secco con una quota dello stipendio pagato anche dai Reds. L’Inter ha ancora da risolvere il rebus Icardi.

Anche la Roma è in fermento per le punte. É vicino l’acquisto di Kalinic dall’Atletico Madrid ma è anche interessata a Mandzukic in uscita dalla Juventus. Per poter innestare anche entrambe le punte deve cedere Defrel (per lui corsa a 3: Cagliari, Sassuolo e Sampdoria) e Schick che trova difficoltà a chiudere con il Lipsia e le trattative proseguono, ma pare si sia inserito anche dello Schalke 04. I giallorossi puntano anche ad un difensore centrale: i nomi seguiti sono Rugani della Juventus, Lovren del Liverpool, ma un nome nuovo spunta sul taccuino di Petrachi ed è Burda, un ucraino della Dinamo Kiev con meno esperienza rispetto ai primi due nomi ma con costi molto contenuti ed una buona rapidità nonostante la sua altezza (190cm).

Il Milan si trova in una fase di stallo, Correa troppo costoso e potrebbe puntare su De Paul dell’Udinese. Donnarumma rimane e gli verrà proposto un prolungamento del contratto poichè il PSG ha appena acquistato Navas dal Real Madrid che a loro volta sono molto interessati a chiudere per Reina come dodicesimo.

La Juventus deve iniziare a far quadrare i conti dopo gli acquisti. Uno tra Rugani (la Roma molto interessata a lui) o Demiral (Milan interessato) verrà ceduto, come anche uno tra Matuidi e Can e lo stesso Mandzukic (Roma e PSG interessate). Pare comunque che il croato voglia giocarsi le sue carte a Torino nonostante rimarrà fuori dalla lista Champions.

L’Atalanta puntella le corsie con l’acquisto dal Siviglia di Arana, ma è anche molto interessato a Laxalt. Anche il Torino è molto attivo sul mercato, si è inserito per Laxalt e tenta lo sprint finale con il Napoli per avere Verdi. Notizia di poco fa pare ci siano forti interessi da club inglesi per Nkoulou e Cairo ha sparato alto 30 milioni per il cartellino.

La Fiorentina dopo aver preso Dalbert dall’Inter pare stia per chiudere per Caceres, ex Juventus, ora svincolato e potrebbe cedere Simeone: Cagliari e Sampdoria molto vicine al giocatore, ma tutto dipende dall’intreccio delle punte. Il Bologna ha rinforzato il centrocampo acquisto l’ex interista Medel. Ma i bolognesi sono anche molto vicini ad un altro centrocampista, Nicolas Dominguez del Velez. Giocatore classe 1998 e di grande talento. Per la neopromossa Lecce, mister Liverani potrebbe avere due regali: per il centrocampo Giannelli Imbula dallo Stoke City e per l’attacco Cerri del Cagliari.