Inghilterra – Germania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Inghilterra – Germania del 29 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020

LONDRA – Martedì 29 giugno alle ore 18 si giocherà Inghilterra – Germania, incontro valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale di Southgate che ha chiuso al primo posto il Gruppo D grazie ai successi contro Croazia e Repubblica Ceca e al pareggio contro la Scozia. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Low che ha chiuso al secondo posto il Gruppo F grazie alla vittoria contro il Portogallo, il pareggio con l’Ungheria e la sconfitta con la Francia. Sono trentadue i precedenti tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità con 13 successi per parte e 6 pareggi, 51 reti messe a segno dall’Inghilterra e 42 gol segnati dalla Germania. La sfida più importante è stata la finale di Coppa del Mondo FIFA 1966 a Wembley, con tripletta di Geoff Hurst e 4-2 per l’Inghilterra dopo i tempi supplementari. Nelle ultime sette gare giocate a Wembley bilancio favorevole alla Germania che ha raccolto 5 vittorie e 2 pareggi mentre l’Inghilterra non ha mai vinto. Il bilancio della Nazionale dei Tre Leoni, in quel di Wembley, è di 185 vittorie, 73 pareggi e 39 sconfitte mentre il bilancio della Nazionale tedesca è di 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La vincente di questo confronto giocherà i quarti di finale contro una tra Svezia e Ucraina. La sfida verrà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie mentre i suoi assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries. Il quarto uomo sarà Srdjan Jovanović mentre al VAR ci saranno Pol van Boekel, Kevin Blom, Iñigo Prieto e Alejandro Hernández.

La cronaca con commento minuto per minuto

INGHILTERRA-GERMANIA IN DIRETTA Martedì 29 giugno alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento della partita in diretta.

La presentazione del match

QUI INGHILTERRA – Southagate dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pickford in porta, pacchetto difensivo composto da Walker e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Stones e Maguire. A centrocampo Phillips ed Henderson in cabina di regia mentre davanti spazio a Saka, Foden e Sterling alle spalle di Kane.

QUI GERMANIA – Low dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Neuer in porta, reparto difensivo formato da Ginter, Hummels e Rudiger. A centrocampo Kroos e Goretzka in cabina di regia con Kimmich e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Muller, Gnabry e Havertz.

Le probabili formazioni di Inghilterra – Germania

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz. Allenatore: Low

STADIO: Wembley

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inghilterra – Germania, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre). La diretta streaming di Inghilterra-Germania sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, tramite l’applicazione dedicata e fruibile su pc, smartphone e tablet. Su NOW, invece, si potrà avviare la visione dell’evento previo acquisto di uno dei pacchetti offerti.