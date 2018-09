Nations League, Inghilterra-Spagna: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Spagna, incontro valevole per la prima giornata di Nations League: fischio d’inizio alle ore 20.45.

LONDRA – Tra poco scenderanno in campo Inghilterra-Spagna, incontro valevole per la prima giornata di UEFA Nations League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l’Inghilterra con Rashford e Kane a comporre il reparto offensivo mentre la Spagna risponde col 4-3-3 con Iago Aspas, Rodrigo e Saul a formare il tridente d’attacco.

Le formazioni ufficiali del match

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Gomez, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson Lingard, Shaw, Rashford, Kane. Allenatore: Southgate

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Marcos Alonso, Sergio Ramoas, Nacho, Carvajal, Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Saul, Iago Aspas, Rodrigo, Isco. Allenatore: Luis Enrique