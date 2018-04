Serie A, Inter-Cagliari: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio alle ore 20.45.

MILANO – Tra poco scenderanno in campo Inter e Cagliari nel match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per l’Inter con Karamoh, Rafinha e Perisic a supporto di Icardi mentre il Cagliari risponde col 3-5-2 con Sau a supporto di Pavoletti.

Le formazioni ufficiali

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Cagliari (3-5-2): Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Faragò, Padoin, Cossu, Ionita, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. All. Lopez