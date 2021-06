Inter, ecco Calhanoglu: contratto triennale per il turco

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il centrocampista turco sarebbe ad un passo dal club nerazzurro.

MILANO – L’Inter è ad un passo da Hakan Calhanoglu. Lo riporta Gianluca Di Marzio, queste le sue parole a Sky Sport: “Il giocatore turco non rinnoverà il contratto con il Milan. I nerazzurri sono a caccia di rinforzi per la linea mediana anche perché le condizioni di Eriksen obbligano a dover avere pronta un’alternativa. E adesso le parti sono sempre più vicine. Dopo il primo sondaggio con l’agente del giocatore, l’Inter si è avvicinato sensibilmente al turco. Il Milan continua a offrire 4 milioni per il rinnovo, mentre i nerazzurri hanno fatto una proposta maggiore. I rossoneri, come già dimostrato nel caso Donnarumma, non hanno intenzione di partecipare ad aste. L’Inter potrebbe chiudere presto per Calhanoglu. Il giocatore al momento è un obiettivo importante, perché potrebbe rappresentare quello che è stato per Simone Inzaghi Luis Alberto alla Lazio. Il giocatore ha caratteristiche perfette insomma per l’Inter del futuro”.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Calhanoglu rientrerà in Italia da Baku con un volo nelle prossime ore e già domani svolgerà le visite mediche con l’Inter.