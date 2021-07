RISULTATO FINALE: INTER - CROTONE 6-0

SECONDO TEMPO

47' si chiude qui il match, 6-0 per l'Inter. Gara condotta molto bene dai nerazzurri che in 27 minuti si porta sul 3-0 quindi dilaga nella ripresa. In gran spolvero Calhanoglu autore di un gol e assist vincenti. Bene la difesa che non ha concesso palle gol agli avversari apparsi un pò sottotono. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

47' scontro di gioco tra Zanotti e Vulic che resta dolorante a terra, in campo lo staff medico per valutare l'entità del colpo ricevuto. Ci sono anche alcuni nerazzurri a controllare la situazione

46' rinvio di Cordaz per Lukaku che viene fermato per un tocco di mano a centrocampo, avrebbe avuto lo spazio per andare verso la porta con la difesa tutta sbilanciata avanti

42' chiusura di Ranocchia in area su Giannotti di mestiere

41' angolo conquistato da Nedelcearu, tra i più attivi tra gli ospiti in questa ripresa: nulla di fatto su corner calciato da Juwara

39' perfetta chiusura difensiva in area di Carboni su Kargbo ben innescato da un lungo lancio dalle retrovie

36' azione personale di Lukaku che in area dopo un doppio passo calcia con il sinistro ma rasoterra a lato

35' Petriccione per Molina nel Crotone

33' c'è anche Sottini per Skriniar

31' girata di Lukaku su palla recuperata da Agoumé e destro rasoterra non molto potente deviato in angolo da Saro: sul corner viene ravvisato un fallo con il braccio di Ranocchia

29' spazio per Zanotti al posto di Dimarco e Carboni (figlio del giocatore del Catania) al posto di Darmian

27' lasciano il campo Pinamonti per Salcedo, Brozovic per Agoumé, de Vrij per Moretti e Handanovic per Cordaz

25' cross dal fondo basso di de Vrij per Lukaku in area, conclusione non molto potente e Saro può respingere

23' conclusione dal limite di Giannotti ma è centrale, nessun problema per Handanovic

20' BROZOVIC! 6-0 INTER!! Cross morbido in area di Sensi, aggancia a centroarea spalle alla porta Lukaku con scarico sul compagno e conclusione centrale dove Saro non è sembrato impeccabile nell'intervento!

19' apertura di Lukaku per Darmian, tiro cross deviato da Saro con un pugno

14' spazio anche per Vidal che prende il posto di Calhanoglu

13' SENSI!!! QUINTO GOL DELL'INTER!!! Su anticipo di Brozovic al limite in anticipo su Mondonico palla in area per Sensi, rapido da due passi a calciare in porta!

12' nel Crotone c'è anche Mulattieri per Rojas

12' dentro Juwara per Zanellato

12' PINAMONTI! 4-0 INTER! Filtrante di Calhanoglu in area per l'attaccante che strozza il mancino e palla alla sinistra di Saro dopo aver fatto carambola sul palo

9' buona giocata di Kargbo che scarica al limite su Vulic ma non inquadra lo specchio della porta

6' corner conquistato da Nedelcearu, nell'occasione intervento in scivolata di Calhanoglu a deviare in angolo e con il turco a terra per un problema alla caviglia destra. Staff medico in campo per controllare la situazione, il giocatore prontamente in piedi

4' prima punizione conquistata da Lukaku per vistosa trattenuta di Zanellato. Sugli sviluppi dell'azione bel cross dalla sinistra di Dimarco verso il secondo palo, arriva con i tempi giusti ma colpisce male Darmian!

2' prova con un destro dalla distanza Pinamonti ma rasoterra che termina a lato

si riparte con il calcio d'inizio battuto dall'Inter

in avvio di ripresa tre cambi per parte: nel Crotone dentro Saro per Festa, Giannotti per Borello, Bruzzaniti per Rispoli; nell'Inter dentro Lukaku per Satriano, Sensi per Nainggolan e Ranocchia per Kolarov

PRIMO TEMPO

46' si chiude dopo un minuto di recupero il primo tempo tra Inter e Crotone. 3-0 all'intervallo. Sugli scudi Calhanoglu autore di due assist e un gol, bene anche Dimarco che ha trovato la terza rete, zero i rischi dietro. Vi aspettiamo fra pochi minuti per scoprire chi manderà in campo Inzaghi

45' dall'altra parte Borello lavora un pallone in area per Kargbo chiuso al momento del tiro da Brozovic

44' lancio per Naiggolan ma dopo un controllo non perfetto viene anticipato da Marrone, retropassaggio per Festa

43' possesso palla Inter del 64% in questo primo tempo

42' tra i giocatori che stanno iniziando il riscaldamento c'è anche Lukaku che potrebbe essere impegnato già dal primo minuto della ripresa

40' chiusura di Dimarco su cross di Rispoli, angolo conquistato. Nell'occasione tutto è nato da un disimpegno errato di Kolarov: corner molto lungo con Pinamonti a svettare per allontanare la minaccia

38' prova a fare un pò di gioco anche la squadra di Modesto che è chiamata a una stagione da protagonista per provare a risalire in Serie A

34' filtrante dal limite dell'area di Calhanoglu per Darmian che in area non raggiunge la sfera, rimessa dal fondo

33' palo di Pinamonti su conclusione potente con il mancino in area! Grande qualità nell'azione di rimessa con Calhanoglu che vede in area Brozovic, quindi palla al 9 nerazzurro fermato dal legno

32' buona copertura palla a centrocampo per Satriano fermato irregolarmente

30' sinistro in area tentato da Borello, c'è la deviazione della difesa a far alzare la traiettoria: corner molto teso allontanato da Brozovic

27' CALHANOGLUU!!! 3-0 INTER!!! Azione di contropiede con Pinamonti che gli cede palla sulla trequarti, ingresso in area e in posizione centrale colpisce con freddezza di destro, palla alla sinistra di Festa. Avvio molto buono per il turco tra i top player per il prossimo Fantacalcio

26' cross di Rispoli in area per Kargbo, sulla traiettoria de Vrij che può colpire di testa

22' DIMARCO!!!! RADDOPPIO DELL'INTER!!! Verticalizzazione molto precisa di Calhanoglu per lo scatto dell'esterno che in area a tu per tu con Festa lo supera con il mancino sul primo palo ma nell'occasione è apparso un pò incerto nell'intervento il portiere!

21' verticalizzazione di Pinamonti a destra per il gran scatto di Satriano che entra in area ma sullo scarico al centro non trova compagni liberi. Sembra tutto ok per Pinamonti dopo la botta ha ripreso a correre

19' nuovo intervento di Marrone su Pinamonti, in questo caso piuttosto duro l'intervento sulla caviglia dell'attaccante tanto da richiamare l'intervento lo staff medico. Rimesso in piedi l'attaccante che zoppica un pò

18' pennellata dalla sinistra di Molina per la testa di Kargbo anticipato dall'uscita di Handanovic

17' cross dal fondo di Molina, attento di testa Skrinar in anticipo su tutti

13' Calhanoglu serve in area Pinamonti che non riesce a scambiare con Satriano per l'intervento di Molina in angolo: palla allontanata dal difesa sul primo palo

10' SATRIANOO!!! VANTAGGIO DELL'INTER: su corner di Calhanoglu l'attaccante di testa stacca tra de Vrij e Skriniar e palla sotto l'incrocio dei pali!

9' lungo lancio per Satriano che scatta, punta Mondonico e in area viene chiuso dal difensore prima della conclusione

7' giocata molto bella in verticale di Calhanoglu per il taglio in area di Naiggolan anticipato all'ultimo da Mondonico in angolo. Sugli sviluppi dell'angolo allontana senza pensarci troppo la difesa avversaria

4' filtrante di Rojas per Kargbo, si chiudono bene i centrali difensivi e palla innocua preda di Handanovic

3' buona copertura di Mondonico su Darmian che stava tentando un primo affondo a destra

2' apertura di Rojas a destra, legge bene la traiettoria Dimarco che intercetta e fa ripartire i suoi

Calcio d'inizio battuto dal Crotone in maglia bianca, Inter nella tradizionale nerazzurra

Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, fra pochi istanti il commento del match

Inzaghi conferma in avanti la coppia Satriano - Pinamonti, dall'altra parte c'è in avanti Kargbo supportato da Borello e Rojas. Dal primo minuto invece vedremo in casa Inter il neo acquisto Calhanoglu mentre in difesa a due titolari su tre con Skriniar, de Vrij subito in campo

Gagliardini è stato sottoposto oggi a una risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri. L'esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana. Pertanto oggi non sarà disponibile per Inzaghi. Sfogliando la rosa troviamo Lukaku tra i giocatori in panchina e chissà se potremmo già vederlo qualche minuto in campo.

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta dell'amichevole tra Inter e Crotone. Fra pochi istanti seguiremo la sfida in tempo reale.

TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (dal 27' st 21 Cordaz); 37 Skriniar (dal 33' st 45 Sottini), 6 de Vrij (dal 27' st 42 Moretti), 11 Kolarov (dal 1' st 13 Ranocchia); 36 Darmian (dal 39' st 47 Carboni), 44 Nainggolan (dal 1' st 12 Sensi), 77 Brozovic (dal 27' st 18 Agoumé), 20 Calhanoglu (dal 14' st 22 Vidal), 32 Dimarco (dal 29' st 46 Zanotti); 48 Satriano (dal 1' st 9 Lukaku), 99 Pinamonti (dal 27' st 16 Salcedo). A disposizione: 99 Radu, 41 Nunziatini. Allenatore: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): 12 Festa (dal 1' st Saro); 3 Nedelcearu, 6 Marrone, 5 Mondonico; 29 Rispoli (dal 1' st Bruzzaniti), 21 Zanellato (dal 12' st Juwara), 16 Vulic, 17 Molina (dal 35' Petriccione); 8 Borello (dal 1' st Giannotti), 20 Rojas (dal 12' st Mulattieri); 24 Kargbo. A disposizione: D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Nanni. Allenatore: Francesco Modesto.

Reti: al 10' pt Satriano, al 22' pt Dimarco, al 27' pt Calhanoglu, al 12' st Pinamonti, al 13' st Sensi, al 20' st Brozovic

Ammonizioni: -

Recupero: 1 minuto nel primo tempo