Inter – Milan, le formazioni ufficiali del derby

Spalletti si affida alla formazione tipo con Vrsaljko preferito a D’Ambrosio, Gattuso con le conferme per Calabria e Rodriguez

MILANO – Conto alla rovescia per il derby di Milano, posticipo della domenica in questa nona giornata. Dalle ore 20:30 sarà possibile seguire la cronaca diretta con aggiornamenti costanti. Nel frattempo sguardo alle formazioni titolari con Spalletti che recupera Brozovic in extremis e preferisce Vrsaljko a D’Ambrosio nel ruolo di terzino destro. In avanti Politano con Nainggolan e Perisic a supporto di Icardi. La risposta di Gattuso che scioglie i dubbi sulle fasce con Calabria e Rodriguez confermati e mantiene la formazione tipo con il tridente Suso, Higuain e Calhanoglu. Dirigerà il match Guida.

Le formazioni ufficiali di Inter – Milan

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, D’Ambrosio, Dalbert, Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario, Candreva, Keita Baldé, Martinez. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Zapata, Abate, Laxalt, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Meli e Passeri.

Quarto uomo: Maresca.

Var: Irrati, assistente Giallatini.