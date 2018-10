Inter – Milan: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – L’attesa sta per finire. Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Inter – Milan, posticipo domenicale e match clou della nona giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine nerazzurra che, dopo un avvio decisamente negativo, ha cambiato passo vincendo le ultime sei partite tra campionato e Champions League. Terza posizione con 16 punti per la formazione di Spalletti che è reduce dal successo in casa della SPAL. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra rossonera che ha collezionato tre successi consecutivi, tra campionato ed Europa League, prima della sosta. Nell’ultima giornata successo casalingo contro il Chievo per i rossoneri che occupano la decima posizione con 12 punti. La compagine di Gattuso, però, dovrà recuperare il 31 ottobre il match col Genoa. A dirigere il Derby della Madonnina sarà il signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 21 ottobre alle ore 19:30 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua Inter col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Vrsaljko a Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio e Skriniar e De Vrij. A centrocampo Vecino e Brozovic in cabina di regia mentre davanti Politano, Nainggolan e Perisic agiranno alle spalle di Icardi.

QUI MILAN – Gattuso ha le idee piuttosto chiare: 4-3-3 per il suo Milan con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Rodriguez sulle fasce mentre al centro Romagnoli e Musacchio. A centrocampo Biglia in cabina di regia con Bonaventura e Kessié mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Suso, Higuain e Calhanoglu.

Dove vederla in TV e in streaming

Inter – Milan, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2018/2019, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Serie A. Per gli abbonati sarà possibile vederla anche in streaming sulla piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Inter – Milan

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

STADIO: San Siro