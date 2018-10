Milan – Chievo 3-1: doppietta di Higuain

Cronaca di Milan – Chievo. Una doppietta di Higuain e una rete di Bonaventura stendono i gialloblu. A nulla serve il gol di Pellissier

MILANO – Continua la marchia del Milan che regola il Chievo per 3-1. Doppietta di Higuain e rete di Bonaventura. A nulla vale il gol di Pellissier. la squadra di D’Anna rimane a quota -1.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MILAN - CHIEVO 3-1 2' TEMPO Vi ringraziamo per l'attenzione e ai prossimi live 8' si chiude il match di San Siro con il successo per 3-1 dei rossoneri 47' Higuain per Calhanoglu che sotto porta conclude in rete ma era al di là della linea difensiva 46' nuova chiusura pulita di Zapata su Stepinski, difficile giornata per lui, poco servito dai compagni 45' 3 minuti di recupero 45' in campo Castillejo per Suso. Il giocatore qualche istante prima ha appoggiato male la caviglia si spera non sia una distorsione 43' ottima chiusura di Zapata su Stepinski che commette fallo in attacco 41' in campo Laxalt per Rodriguez 41' angolo conquistato dal Chievo sulla sinistra 39' anticipo di Rossettini su Cutrone che aveva provato uno scatto sulla trequarti sinistra del campo 36' poco da fare per l'attacco clivense, sono i padroni di casa a condurre il gioco 35' due cross consecutivi per i rossoneri: sul secondo difesa che allontana 32' in campo Leris, al suo posto Jaroszynski. Cambi esauriti per D'Anna 31' in campo Cutrone per Bonaventura 30' gioco fermo, a terra Biglia dopo uno scontro di gioco. Nessun problema per lui 28' scambio Kessie con Suso che questa volta prova con il mancino dal limite a provare la conclusione a giro ma palla che sfiora l'incrocio dei pali! 27' imposta il gioco senza fretta la squadra di Gattuso che riparte da Donnarumma 24' dentro Kiyine per Rigoni 24' protesta un pò plateale di Higuain che lamentava per una decisione dell'arbitro che gli mostra il giallo 22' in campo Pucciarelli per uno stanco Pellissier 20' nell'occasione troppo molle la difesa rossonera che si è un pò rilassata su retropassaggio di Kessie 18' PELLISSIER! LAMPO DELL'ATTACCANTE che calcia molto bene con il sinistro dal limite, diagonale molto angolato che si infila alla sinistra di Donnarumma 3-1 IL PUNTEGGIO 16' giallo a Barba 11' BONAVENTURA!! TERZO GOL DEL MILAN! azione personale del centrocampista che ricevuto palla da Suso si prepara la conclusione e calcia in porta con palla deviata da Rossettini a spiazzare Sorrentino che non riesce a intervenire 9' conclusione dalla distanza per Calhanoglu senza precisione, palla che sorvola la traversa 5' colleziona assist Suso che in questa occasione pesca l'inserimento in area di Abate, diagonale deviato in angolo da Sorrentino! 4' scambio Suso in area per Kessie anticipato prima del tentativo sotto porta sul primo palo 3' sugli sviluppi Zapata di testa allontana, quindi una deviazione di Abate frutta un nuovo tiro dalla bandierina. Anticipo di Musacchio su Bani di testa a centroarea 2' palla in area per Stepinki bravo a girarsi ma la sua conclusione viene deviata in angolo si riparte, nessun cambio nell'intervallo 1' TEMPO Ci risentiamo fra qualche istante per seguire assieme la ripresa. 46' si chiude il primo tempo: Milan - Chievo 2-0 grazie alla doppietta di Higuain 46' destro di Birsa che mette i brividi a Donnarumma: sponda si Pellissier per la girata del compagno e palla che non passa molto distante dal palo alla destra di Donnarumma! 45' cross in area per Stepinski anticipato di testa dall'attento Musacchio 43' 1 minuto di recupero 41' nuovo angolo per una chiusura in scivolata su cross di Rodriguez 38' prova Birsa ad addomestricare un pallone al limite ma non trova spazio per calciare 34' DOPPIETTA PER HIGUIAN! 2-0 MILAN!! filtrante in area di Suso che centralmente buca la distratta difesa ospite, un gioco da ragazzi per il pipita infilare con il destro su Sorrentino in uscita 32' angolo dalla sinistra Chievo, un pò di confusione in area ma nessuno riesce a trovare lo spazio per calciare verso la porta 29' vantaggio regalato ai rossoneri da un Chievo che trova difficoltà a proporsi in avanti, squadra troppo bloccata 27' HIGUAIN! VANTAGGIO DEL MILAN! errore di Bani che devia in area di testa un pallone destinato a Sorrentino, palla tra i piedi di Suso, pennellata per l'attaccante rapido a chiuderla di piedi sul primo palo 26' palla dentro di Suso per il bel taglio di Bonavantura, lasciato colpevolmente solo ma il suo tocco sotto porta termina inspiegabilmente alto! 24' su corner di Suso l'azione si sviluppa con lo stesso giocatore che dal fondo prova a pescare l'inserimento sul primo palo di Bonaventuta che non riesce a chiuderla verso lo specchio della porta 22' grande pressione dei rossoneri che collezionano due corner ma non riescono a creare problemi 20' grande occasione per Calhanoglu che in area prova a concludere sul primo palo ma Depaoli è provvidenziale in scivolata a deviare in angolo! L'azione era partita da un bel destro da fuori di Bonaventura respinto da Sorrentino e con il centrocampista turco che tentava il tap in nella porta sguarnita 18' i rossoneri provano la manovra avvolgente, buona l'impostazione difensiva degli avversari che hanno concesso poco 16' si riprende a giocare con Pellissier che riprende un pò dolorante la sua corsa per il campo 15' richiamo per Musacchio dopo un intervento un pò duro su Pellissier. Per l'attaccante clivense la prima da titolare in questa stagione 13' ci prova dalla distanza con un rasoterra Biglia murata dalla difesa ma gli ospiti non riescono a uscire dalla propria trequarti campo 11' ottima chiusura di Musacchio su Stepinski, rimessa dal fondo per Donnarumma 10' circolazione palla dei rossoneri, fermato in offside Higuain e difesa gialloblu molto alta 7' sugli sviluppi arriva prima Bani che di testa non inquadra lo specchio della porta 6' pericolo in area rossonera: cross di Birsa con Abate che in alleggerimento di testa su Donnarumma errato, angolo regalato 4' nuova chance per i rossoneri su corner di Biglia, conclusione al volo di Kessie con Sorrentino molto reattivo a respingere la conclusione sul primo palo! 3' tentativo dal limite di Bonaventura con il mancino sfiora Sorrentino che devia in angolo 1' subito un corner dalla sinistra per i rossoneri dalla sinistra con Calhanoglu, allontana la difesa sul primo palo partiti! primo pallone giocato dai rossoneri Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Milan - ChievoVerona. Le squadre fanno l'ingresso sul terreno di gioco.

La presentazione del match

MILANO – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Milan – Chievo, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

Da una pare c’è la formazione rossonera che, dopo tre pareggi consecutivi, ha ottenuto due vittorie nel giro di pochi giorni: successo in campionato col Sassuolo e vittoria in Europa League con l’Olympiakos per la squadra di Gattuso che, in classifica, occupa l’undicesima posizione con 9 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione veneta che ha cominciato malissimo questo campionato: cinque sconfitte e due pareggi per la formazione di D’Anna che in classifica occupa l’ultima posizione con la penalizzazione di un punto. QUI MILAN – Gattuso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto arretrato composto da Calabria e Rodriguez sulle fasce mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Biglia in cabina di regia con Kessié e Bonaventura mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Suso, Higuain e Calhanoglu.

QUI CHIEVO – Momento difficilissimo per D’Anna che manderà in campo i suoi col 4-3-2-1 con Sorrentino tra i pali, pacchetto difensivo composto da Depaoli e Barba sulle fasce mentre nel mezzo Rossettini e Bani. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Rigoni e Hetemaj mezze ali mentre davanti Leris e Birsa a supporto dell’unica punta Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Milan – Chievo sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite (canale 202), sia sul digitale terrestre (canale 373), oltre al canale Sky Sport (252) e sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso Sky Go.

Le probabili formazioni di Milan – Chievo

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Zapata, Simic, Laxalt, Bertolacci, Jose Mauri, Bakayoko, Borini, Halilovic, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Leris, Birsa; Stepinski. A disposizione: Seculin, Semper, Cesar, Jaroszynski, Tanasjevic, Cacciatore, Kiyine, Giaccherini, Djordjevic, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

STADIO: San Siro