Sassuolo – Milan: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

REGGIO EMILIA – Domenica 30 settembre alle ore 20.30 si giocherà Sassuolo – Milan, incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione emiliana che ha cominciato questa stagione in maniera idilliaca: quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta per la compagine nero-verde che, nel turno infrasettimanale, ha vinto 2-0 in casa della SPAL con annesso terzo posto solitario in classifica. Dall’altra parte, invece, ci sono i rossoneri che nelle prime sei giornate hanno conquistato una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta. Nella scorsa giornata pareggio in casa dell’Empoli per la compagine lombarda che in classifica occupa la tredicesima posizione con 6 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 30 settembre

QUI SASSUOLO – De Zerbi, dopo il grande turn-over di Ferrara, tornerà alla sua formazione tipo: 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto arretrato composto da Lirola e Rogerio sulle fasce mentre nel mezzo Magnani e Ferrari. A centrocampo Magnanelli in cabina di regia con Bourabia e Sensi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Berardi, Boateng e Di Francesco.

QUI MILAN – Gattuso spera nel ritorno di Higuain, se l’argentino non dovesse farcela Cutrone favorito su Borini. 4-3-3 per i rossoneri con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre al centro Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Biglia in cabina di regia con Bonaventura e Kessie mezze ali mentre in attacco Suso e Calhanoglu a supporto di uno tra Higuain e Cutrone.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita tra Sassuolo e Milan sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre): gara in streaming su Sky Go attraverso pc, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Milan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

STADIO: Mapei Stadium