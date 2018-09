SPAL – Sassuolo live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 19

FERRARA – Giovedì 27 settembre alle ore 19 andrà in scena SPAL – Sassuolo, primo posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Al Paolo Mazza, dunque, si giocherà un derby emiliano molto interessante visto il buon inizio di entrambe le squadre. Da una parte c’è la compagine estense che ha raccolto tre vittorie e due sconfitte in queste prime cinque giornate: nove punti in classifica per la squadra padrona di casa che, però, è reduce dal k.o. con la Fiorentina. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine nero-verde che ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in questi primi cinque turni. Dieci punti e terzo posto in classifica per gli emiliani che sono reduci dal successo casalingo contro l’Empoli.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 27 settembre alle ore 18:15 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla formazione scesa in campo sabato: 3-5-2 per la sua SPAL con Gomis in porta, pacchetto arretrato composto da Djourou, Vicari e Felipe. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Kurtic e Missiroli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco la coppia composta da Petagna ed Antenucci.

QUI SASSUOLO – La squadra di De Zerbi dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, Lirola e Rogerio sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Marlon e Ferrari. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con Sensi e Duncan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Berardi, Boateng e Di Francesco.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Sarà possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati, tramite l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di SPAL – Sassuolo

SPAL (3-5-2): Gomis; Djourou, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Paolo Mazza