Fiorentina – SPAL: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Domani pomeriggio alle ore 18 si giocherà Fiorentina – SPAL, incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine toscana che ha cominciato la stagione in modo positivo: due successi, una sconfitta e un pareggio per la squadra di Pioli che, mercoledì, ha pareggiato sul campo della Sampdoria nel recupero della prima giornata. Inizio da sogno, invece, per la formazione estense che, in questi primi quattro turni, ha raccolto nove punti come dimostrano le tre vittorie e la sola sconfitta in casa del Torino. Nell’ultimo turno di campionato successo casalingo per la squadra di Semplici che ha battuto l’Atalanta 2-0. Gli emiliani sono al secondo posto in classifica insieme al Napoli.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 22 settembre dalle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca.

QUI FIORENTINA – Buone notizie per Pioli che ritrova Lafont titolare. Pacchetto difensivo composto da Milenekovic e Biraghi sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Pezzella e Victor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Simeone e Pjaca.

QUI SPAL – Semplici, dal canto suo, dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha sconfitto l’Atalanta. Dunque, 3-5-2 con Gomis in porta, pacchetto arretrato composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia con Kurtic e Missiroli mezze ali mentre sulle corsie esterne Lazzari e Fares. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Antenucci e Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

Fiorentina – SPAL verrà trasmessa dall’emittente satellitare Sky sul canale Sky Sport Serie A. Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite Sky Go

Le probabili formazioni di Fiorentina – SPAL

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

STADIO: Artemio Franchi