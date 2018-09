Serie A – Sampdoria e Fiorentina non si fanno male: 1-1 al Ferraris

Simeone, nel primo tempo, porta in vantaggio la formazione Viola ma nella ripresa arriva il pareggio dei liguri con Caprari.

GENOVA – Nel recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019 Sampdoria e Fiorentina si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. A sbloccare la situazione è la compagine toscana che, dopo tredici minuti, sblocca la situazione con Simeone. Nella seconda frazione, però, arriva il pareggio dei liguri grazie a Caprari che, dunque, mette a segno la seconda rete nel giro di pochi giorni. Con questo pareggio entrambe le squadre salgono a sette punti.

RISULTATO FINALE: Sampdoria-Fiorentina 1-1

RISULTATO FINALE 1-1 90'+3' Triplice fischio! 90' Assegnati tre minuti di recupero. 87' Pericoloso Mirallas! Veretout raccoglie la sfera a centrocampo e serve l'ex Everton, che fa partire la conclusione dal limite dell'area. Palla fuori di un soffio! 85' Terzo ammonito nei blucerchiati, è il turno di Tonelli. 82' Ultimo cambio operato anche da Pioli, che inserisce Sottil, anche lui all'esordio in Serie A, al posto di Federico Chiesa. 82' Terzo ed ultimo cambio per la Sampdoria. Entra Kownacki, esce Quagliarella. 80' Cartellino giallo anche per Benassi. 78' Chiesa punta Murru sulla fascia destra, il terzino ex Cagliari interviene in scivolata e conquista il possesso. 74' Ramirez ad un passo dal vantaggio! Ci prova direttamente da calcio di punizione l'uruguaiano, che sfiora l'incrocio dei pali con una palla morbidissima! 72' Cartellino giallo per Jordan Veretout. 70' Cambia anche Pioli, che manda in campo Benassi al posto di Gerson. 69' Secondo cambio per i blucerchiati. Esce l'autore del goal Gianluca Caprari, al suo posto entra Gaston Ramirez. 68' Match aperto ad ogni risultato, le due squadre si affrontano a viso aperto. 64' Caprari prova a servire Quagliarella. Biraghi, però, è attento e sventa il pericolo insieme a Dragowski. 61' Primo cambio negli ospiti. Esce Pjaca, fa il suo esordio in Serie A Kevin Mirallas. 61' Goal bellissimo dell'attaccante ex Inter e Pescara, che riceve palla da Barreto e trafigge Dragowski con un tiro a giro sul secondo palo! Il punteggio torna in parità! 60' CAPRARI! PAREGGIA LA SAMPDORIA! 55' Prima sostituzione del match, Giampaolo fa uscire Linetty, dentro il ristabilito Praet. 51' Cartellino giallo per Linetty. 46' Si riparte. Nessun cambio nel corso dell'intervallo, in campo gli stessi ventidue della prima frazione. PRIMO TEMPO 45' Non viene assegnato recupero, le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-1. 42' Traversa di Caprari! Direttamente su calcio di punizione arriva l'occasione più nitida per i padroni di casa, che vanno ad un passo dal pareggio con la splendida punizione dell'ex Pescara, fermata solo dal legno. 38' Primo cartellino giallo del match. Punito Sala per un fallo su Chiesa, che ha invertito la sua posizione con Pjaca. 33' Miracolo di Audero su Pjaca! Il croato riceve palla e calcia di prima dall'interno dell'area di rigore, ma Audero gli nega il primo goal in Serie A con uno splendido intervento! 31' Che azione della Fiorentina! Uno-due tra Edimilson e Veretout a centrocampo, il francese si invola verso l'area avversaria e serve Pjaca, che salta Sala con un doppio passo e tenta il tiro a giro, ma la sfera esce sul fondo. 28' Caprari spreca! Murru pesca l'ex Pescara all'interno dell'area, che calcia al volo svirgolando la conclusione! 24' Cross di Chiesa per Pjaca che gira di testa, ma manda fuori. 21' Si mette in proprio Defrel, che punta Biraghi e tenta il diagonale col destro, ma ne esce una conclusione lenta ed imprecisa che finisce sul fondo. 17' Segna anche Vitor Hugo, ma il direttore di gara ravvisa un'irregolarità ai danni di Barreto. Si riparte da un calcio di punizione per i blucerchiati. 14' Alla terza chance non perdona il Cholito! Cross dalla sinistra di Biraghi, Simeone sovrasta Andersen e deposita in rete con un gran colpo di testa! Fiorentina in vantaggio! ​​​​​13' SIMEONE! FIORENTINA IN VANTAGGIO! 9' Imbucata di Linetty per l'inserimento di Barreto, che non riesce ad impattare la palla. 6' Spreca ancora Simeone! Andersen liscia la sfera davanti all'area di rigore, sulla quale si avventa Simeone che tenta il pallonetto ma Audero capisce tutto e sventa il pericolo. 3' Rischia la frittata Dragowski, che tarda nel rinviare la sfera e si fa cogliere impreparato dall'arrivo di Caprari, ma il rimpallo finisce sul fondo. 2' Simeone si divora il vantaggio! Schema da calcio d'angolo per i viola con Pezzella che rimette la sfera in mezzo per il Cholito, che gira di testa ma manda fuori da due passi. 1' Si parte, è iniziata Sampdoria-Fiorentina! 18.50 Per quanto concerne il capitolo formazioni, Giampaolo sceglie il consueto 4-3-1-2 da fiducia al tridente che quattro giorni fa annientato il Frosinone, ovvero Caprari a supporto di Quagliarella e dello scatenato Defrel. Pioli risponde con il 4-3-3 e schiera Marko Pjaca, al suo esordio dal 1′ con la maglia gigliata, mentre rimane in panchina Benassi. 18.40 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Fiorentina, match valevole per la prima giornata di Serie A ma rinviato ad oggi per la tragedia che colpì Genova lo scorso 14 agosto. IL TABELLINO SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty (55' Praet); Caprari (69' Ramirez); Defrel, Quagliarella(82' Kownacki). FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Edimilson, Veretout, Gerson(70' Benassi); Chiesa (82' Sottil), Simeone, Pjaca (61' Mirallas). Reti: 13' Simeone (F) 60' Caprari (S) Ammonizioni: Sala, Linetty, Tonelli (S) Veretout, Benassi (F) Espulsioni: Recupero: 0' pt, 3' st Stadio: Marassi

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione ligure che è reduce dalla larga vittoria contro il Frosinone, secondo successo consecutivo per la squadra di Giampaolo che è in classifica è a quota 6 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine viola che sabato ha rimediato la prima sconfitta in campionato perdendo di misura a Napoli. La classifica sorride alla squadra di Pioli che ha 6 punti, grazie ai due successi casalinghi contro Chievo e Udinese.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrebbe mandare in campo la sua Sampdoria col classico 4-3-1-2 con Audero in porta, reparto arretrato composto da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Colley ed Andersen. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Barreto e Linetty mezze ali mentre davanti Ramirez a supporto della coppia d’attacco composta da Defrel e Quagliarella.

QUI FIORENTINA – Pioli potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ha perso contro il Napoli. La sua squadra potrebbe scendere in campo con Dragowski tra i pali, reparto arretrato composto da Milenkovic e Biraghi sulle fasce mentre al centro Pezzella e Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Gerson e Benassi mezze ali mentre in attacco Chiesa e Pjaca a supporto di Simeone.

Statistiche e precedenti

Quella di mercoledì sarà la gara numero 130 tra queste due squadre. Il bilancio è in favore della Fiorentina che ha vinto 46 volte con 47 pareggi. I successi della Sampdoria sono 36. Nelle ultime cinque gare a Genova due successi dei padroni di casa, uno degli ospiti e due pareggi.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Fiorentina

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Pjaca, Simeone. Allenatore: Pioli

STADIO: Luigi Ferraris