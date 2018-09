Frosinone – Sampdoria: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Frosinone – Sampdoria: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale della sfida in programma sabato 15 settembre dalle ore 20.30

FROSINONE – Sabato 15 settembre, allo Stadio Benito Stirpe, si gioca Frosinone – Sampdoria, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 20.30. Prima della sosta per gli impegni della Nazionale nella UEFA Nations League i ciociari hanno perso all’Olimpico il derby contro la Lazio e ora la squadra di Longo si trova al penultimo posto con un solo punto. Nel turno precedente i blucerchiati hanno battuto per 3-0 il Napoli e ora si trovano in classifica con 3 punti ma con la partita contro la Fiorentina ancora da recuperare dopo che lo scorso 19 agosto era stata rinviata in segno di lutto per i tragici fatti che avevano colpito la citta di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi. La gara contro i Viola sarà recuperata mercoledì 19 settembre con calcio di avvio previsto per le ore 19.

Qui Frosinone

Longo dovrà rinunciare agli infortunati Gori, Paganini e Dionisi ma dovrà anche valutare le condizioni di Ciofani. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Brighenti e Goldaniga, tra Maiello e Cassata o Soddimo e tra Ciano e Campbell. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile il modulo 3-5-2 con Sportiello in porta e difesa a tre composta da Brighenti, Salamon e Krajnc. In mezzo al campo Chibsah, Halfredsson e Maiello; sulle corsie Krajnc e Molinaro. In attacco la coppia formata da Perica e Ciano.

Qui Sampdoria

Giampaolo non potrà contare sugli infortunati Regini e Saponara. Resta da scegliere chi far scendere in campo tra Tonelli e Colley, tra Ekdal e Jankto e tra Ramirez e Caprari. Al momento sembrerebbero favoriti in nomi indicati per primi nei relativi dualismi. Probabile il modulo 4-3-1-2 con Audero in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tonelli-Andersen e da Beresznyski e Murru sulle corsia. In mezzo al campo Barreto, Ekdal e Linetti. Ramirez di supporto alla coppia d’attacco formata da Defrel e Quagliarella.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia che vanta 89 presenze nella massima categoria, 421 cartellini gialli, 23 rossi e 24 rigori. Due precedenti con il Frosinone (una vittoria, proprio contro la Sampdoria nella stagione 2015/2016, e una sconfitta) e dieci con la Sampdoria (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Cecconi e Pagliardini saranno gli assistenti, con Di Martino come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Doveri e Giallatini.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate in terra ciociara soltanto nella stagione 2015/2015, di cui abbiamo detto a proposito dell’arbitraggio di Irrati. Finì 2-0 con reti di Paganini e Dionisi.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Frosinone-Sampdoria potrà essere seguita esclusivamente in streaming su DAZN.

Le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Brighenti, Salamon, Krajnc, Zampano, Chibsah, Halfredsson, Maiello, Molinaro, Perica, Ciano. A disposizione: Bardi, Capuano, Ghiglione, Goldaniga, Ariaudo, Vloet, Cassata, Beghetto, Soddimo, Crisetig, Campbell, Ardaiz. Allenatore: Moreno Longo.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Beresznyski, Tonelli, Andersen, Murru, Barreto, Ekdal, Linetty, Ramirez, Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael Cabral, Junior Tavarez, Ferrari, Leverbe, Sala, Colley, Jankto, Vieira, Stjiepovic, Praet, Capari, Kownachi. Allenatore: Marco Giampaolo.