Frosinone – Sampdoria, le formazioni ufficiali

FROSINONE – Tutto è pronto allo Stadio Benito Stirpe per la sfida tra Frosinone e Sampdoria, valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali. Modulo 3-5-2 per Longo con Sportiello in porta e difesa a tre composta da Brighenti, Salamon e Krajnc. In mezzo al campo Chibsah, Soddimo e Maiello; sulle corsie Zampano e Molinaro. In attacco la coppia formata da Perica e Ciano. Modulo 4-3-1-2 per Giampaolo con Audero in porta e difesa composta dalla coppia centrale Andersen-Colley e da Beresznyski e Murru sulle corsia. In mezzo al campo Barreto, Ekdal e Linetty. Caprari di supporto alla coppia d’attacco formata da Defrel e Quagliarella.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Soddimo, Molinaro; Ciano, Perica. Allenatore: Longo.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Rafael, Belec, Sala, Vieira, Leverbe, Jankto, Ramirez, Tavares, Ferrari, Tonelli, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

SEGUI LA DIRETTA