Cremonese – Spezia: cronaca diretta, risultato live

CREMONA – Sabato 15 settembre alle ore 18:00, presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, si disputerà il match tra Cremonese e Spezia valevole per la terza giornata di Serie B, che proseguirà ufficialmente con il format a 19 squadre. I padroni di casa sono reduci da due pareggi in altrettante partite, in entrambi i casi dopo essere stati rimontati nei minuti finali da Pescara e Palermo; i liguri, invece, nelle prime due giornate del campionato cadetto hanno raccolto una vittoria, ai danni del Brescia, e una sconfitta contro il Venezia. Le due compagini puntano al salto di qualità, che equivale a raggiungere i playoff.

QUI CREMONESE – Mandorlini dovrebbe tornare al 4-3-3 adottato nel match d’esordio contro il Pescara. Tra i pali Radunovic, davanti a lui il pacchetto difensivo composto da Mogos, Terranova, Claiton e Migliore. In mediana torna dal 1′ Leandro Greco, che ha scontato la squalifica, affiancato da Croce ed uno fra Arini ed il giovane Emmers. Nel tridente offensivo, invece, con ogni probabilità mancherà ancora Montalto, mentre dovrebbe recuperare Castrovilli che comporrà il tridente insieme a Brighenti e Carretta.

QUI SPEZIA – Modulo speculare per la compagine di Pasquale Marino. In porta ci sarà Lamanna, mentre sulla linea difensiva agiranno De Col, Terzi, Giani ed uno fra Augello e Crivello. A centrocampo spazio a Ricci in cabina di regia con Bartolomei e Mora accanto a lui. Nel tridente offensivo verrà confermato Pierini, autore di una doppietta nel match contro il Brescia, inamovibile Galabinov, mentre l’altro posto andrà ad uno fra Okereke e Gyasi, col primo in vantaggio.

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro tra Cremonese e Spezia sarà in esclusiva su DAZN, piattaforma in streaming che potrete seguire tramite computer, console tablet o smartphone.

Spezia-Cremonese: le probabili formazioni

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Terranova, Claiton, Migliore; Croce, Greco, Arini/Emmers; Carretta, Brighenti, Castrovilli. Allenatore: Mandorlini

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello/Crivello; Mora, Ricci, Bartolomei; Okereke/Gyasi, Galabinov, Pierini. Allenatore: Marino

Stadio: Giovanni Zini, Cremona