Sampdoria – Fiorentina: variazione orario

La Lega di Serie A ha ufficializzato la variazione di orario di Sampdoria – Fiorentina, recupero della 1° giornata del campionato di Serie A: si giocherà mercoledì 19 settembre alle ore 19

MILANO – Sampdoria – Fiorentina, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A si giocherà mercoledì 19 settembre alle ore 19 e non più alle ore 17 come precedentemente comunicato. La Lega Calcio ha infatti ottenuto dalla UEFA la deroga al regolamento che impedisce la concomitanza tra partite di campionato e Champions League.

La partita non si era giocata lo scorso 19 agosto per via del lutto che aveva colpito la città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi.

L’altra gara rinviata nell’occasione, Milan – Genoa, si giocherà invece il 31 ottobre.