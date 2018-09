Pronostici del 14 settembre con Serie B, Ligue 1 e Bundesliga

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata agli di Serie B, Ligue 1, Ligue 2 e Bundesliga

I pronostici di venerdì 14 settembre riguardano gli anticipi del campionato di Serie B, di Ligue 1. Ligue 2 e Bundesliga. In totale di sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Venezia-Benevento under 2,5 (ore 21)

Anticipo della terza giornata del campionato cadetto. Il Venezia proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Padova e in classifica ha 3 punti. Due lunghezze in meno per il Benevento che lo scorso turno ha osservato il turno di riposo mentre nella partita di esordio ha pareggiato in rimonta contro il Lecce. la partita potrà essere seguita in cronaca diretta su questo sito a partire dalle ore 20.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.

Nizza-Rennes 1 (ore 19)

Match valido per la quinta giornata del massimo campionato francese. Il Nizza proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Lione e in classifica ha 4 punti. Tre lunghezze in più per il Rennes, reduce dalla vittoria casanliga contro il Bordeaux.

PSG-Saint Etienne over 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per la quinta giornata del massimo campionato francese. Il PSG proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Nimes ed è la capolista con 12 punti. Sei lunghezze in meno per il Saint Etienne, reduce dal pareggio casalingo contro l’Amiens.

Dortmund-Eintracht Francoforte over 2,5 (ore 20.30)

Match valido per la terza giornata del massimo campionato tedesco. Il Dortmund proviene dalla schiacciante vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Osnabrck e in classifica ha 4 punti. Una lunghezza in meno per il Francoforte, reduce dall’altrettanto schiacciante vittoria in casa dell’Ederbergeland.

Ajaccio-Paris FC 1 (ore 20)

Gara valida per la settima giornata del campionato francese. L’Ajaccio proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Niort e in classifica è diciassettesimo 4 punti. Sette lunghezze in più per il Paris, che nel turno precedente ha perso in casa dal Caen.

Troyes- Niort 1 (ore 20)

Incontro valevole per la settima giornata del campionato francese. Il Troyes proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Paris e in classifica è penultimo con 3 punti. Dieci lunghezze in più per il Niort, che nel turno precedente ha battuto in casa l’Ajaccio.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 14 settembre 2018

Venezia-Benevento under 2,5 (1,60)

Nizza-Rennes 1 (2,25)

PSG-Saint Etienne over 2,5 (1,38)

Dortmund-Eintracht Francoforte over 2,5 (1,47)

Ajaccio-Paris FC 1 (2,45)

Troyes- Niort 1 (2,10)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 376 euro