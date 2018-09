Venezia – Benevento: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Venezia – Benevento: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la terza giornata di Serie B: fischio d’inizio alle ore 21

VENEZIA – Venerdì 14 settembre alle ore 21 andrà in scena Venezia-Benevento, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Da una parte c’è la compagine lagunare che è reduce dalla sconfitta in casa del Padova ed in classifica ha tre punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione sannita che lo scorso turno non è scesa in campo a causa del riposo. Nella prima giornata pareggio in rimonta contro il Lecce grazie alle tre reti segnate nell’ultimo quarto d’ora.

VENEZIA-BENEVENTO IN DIRETTA Venerdì 14 settembre dalle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca.

QUI VENEZIA – La compagine lagunare dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Lezzerini in porta, pacchetto arretrato composto da Andelkovic, Domizzi e Coppolaro. A centrocampo Pinato in cabina di regia con Bentivoglio e Falzerano mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Garofalo e Di Mariano. In attacco tandem offensivo formato da Citro e Vrioni.

QUI BENEVENTO – La formazione campana dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Puggioni in porta, reparto arretrato formato da Maggio e Di Chiara sulle fasce mentre al centro Costa e Volta. A centrocampo Viola in cabina di regia con Nocerino e Tello mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Improta, Coda ed Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

La Serie B sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Venezia – Benevento: le probabili formazioni del match

VENEZIA (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Domizzi, Coppolaro; Garofalo, Bentivoglio, Pinato, Falzerano, Di Mariano; Citro, Vrioni. Allenatore: Stefano Vecchi

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Costa, Volta, Di Chiara; Nocerino, Viola, Tello; Improta, Coda, Insigne. Allenatore: Cristian Bucchi

STADIO: Pierluigi Penzo