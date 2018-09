La cronaca e il tabellino di Venezia-Benevento 2-3 il risultato finale, prima vittoria in campionato per la compagine sannita.

VENEZIA – Nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie B 2018/2019 il Benevento vince 3-2 in casa del Venezia conquistando il primo successo in questo torneo cadetto. Partita molto bella con gli ospiti che partono meglio e nella seconda metà del primo tempo vanno in rete due volte grazie alla doppietta di Bandinelli. Ad inizio ripresa i padroni di casa provano a riaprire i giochi con Geijo ma Tello allunga prima del definitivo 2-3 di Citro. Con questo successo la squadra campana sale a 4 punti in classifica mentre i lagunari incassano la seconda sconfitta consecutiva.

Venezia-Benevento 2-3: cronaca e tabellino della partita

VENEZIA (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic (86′ Zigoni), Domizzi, Modolo (75′ Marsura); Bruscagin, Garofalo, Bentivoglio, Pinato (57′ Citro), Falzerano, Di Mariano, Geijo. A disposizione: Facchin, Vicario, Coppolaro, Suciu, Zigoni, Marsura, Segre, Cernuto, Zampano, Citro, Migliorelli, Vrioni. Allenatore: Vecchi

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Billong, Volta, Letizia; Bandinelli, Viola, Tello (70′ Del Pinto); Improta (80′ Buonaiuto), Coda (76′ Asencio), Ricci. A disposizione: Montipò, Gori, Sparandeo, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Buonaiuto, Gyamfi, Insigne, Goddard, Volpicelli, Asencio. Allenatore: Bucchi

RETI: 26′ Bandinelli (B), 44′ Bandinelli (B), 49′ Geijo (V), 52′ Tello (B), 67′ Rig.Citro (V)

AMMONIZIONI: Maggio, Ricci, Asencio (B), Modolo, Domizzi (V)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo

STADIO: Pierluigi Penzo