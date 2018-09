Serie A 2018-2019, 4° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 4° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – Sabato prende il via la quarta gionata del Campionato di Serie A 2018/2019, che si articolerà dal 15 al 17 settembre. Si comincia alle ore 15 con Inter – Parma. La squadra di Spalletti, che proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Bologna e in classifica ha 4 punti, ospita i ducali, reduce dalla sconfitta rimediata in casa dalla Juventus e a quota 1. Alle ore 18 il Napoli, dopo il sonoro 3-0 rimediato a Marassi contro la Sampdoria sfida la Fiorentina: entrambe le squadre hanno 6 punti ma i Viola devono recuperare una gara. In serata il Frosinone attende una Sampdoria, capace di passare in soli sette giorni dalla brutta sconfitta di Udine alla gara superba contro i partenopei.

Domenica si giocano sei incontri. Primo lunch match di stagione è quello tra Roma e Chievo. I giallorossi, battuti all’ultimo secondo dal Milan, cercano immediato riscatto contro gli scaligeri, reduci dal primo ounto conquistato a Empoli. Alle ore 15 in cerca di rivincita anche il Genoa, che dopo la brutta prova di Reggio Emilia contro il Sassuolo, affronta il Bologna, che finora ha collezionato solo due sconfitte e un pareggio. La capolista Juventus riceve il Sassuolo, ancora imbattuto: sarà la volta del primo gol italiano di Cristiano Ronaldo?

Udinese e Torino, entrambe con 4 punti, si sfidano alla Dacia Arena. Alle ore 18 la Lazio, vincitrice di misura contro il Frosinone, riceve l’Empoli, fermato in casa dal Chievo. In serata il Milan è atteso a Cagliari: entrambe le squadre provengono dalla prima vittoria stagionale. Chiude il programma il Monday Night tra Spal e Atalanta, che nel turno precedente la sosta per l’impegno della Nazionale, hanno perso, rispettivamente, contro Torino e Cagliari.



Serie A, 4a giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

CONSIGLI FANTACALCIO – PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE – SCOMMESSE – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Sabato 15 settembre

15.00

Inter – Parma

18.00

Napoli – Fiorentina

20.30

Frosinone – Sampdoria

Domenica 16 settembre

12.30

Roma – Chievo

15.00

Genoa – Bologna

Juventus – Sassuolo

Udinese – Torino

18.00

Empoli – Lazio

20.30

Cagliari – Milan

Lunedì 17 settembre

Spal – Atalanta