Cagliari – Milan: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Cagliari – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20:30

CAGLIARI – Domenica sera, 16 dicembre alle 20:30, presso la Sardegna Arena di Cagliari, andrà in scena il match tra Cagliari e Milan valevole per la quarta giornata di Serie A. I sardi sono reduci da una vittoria, un pareggio ed una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato, tra cui spicca la vittoria esterna all’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta. Il Milan, invece, ha raccolto tre punti nei due match disputati finora, un buon bottino considerando le avversarie, ovvero Napoli e Roma. I tre punti sono arrivati contro i giallorossi grazie al goal allo scadere di Patrick Cutrone.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 16 settembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:30 la webcronaca.

QUI CAGLIARI – Novità importante per Rolando Maran, che dal match contro i rossoneri tornerà ad avere a disposizione un elemento fondamentale come Joao Pedro. Il modulo di riferimento rimane il 4-3-1-2, davanti a Cragno pronti Srna, Klavan, Romagna e Padoin con Pisacane che reclama un posto da titolare, mentre è ancora infortunato Ceppitelli. Nessun dubbio in mediana, dove agiranno Barella e Castro ai lati di Bradaric; sulla trequarti è stato provato ancora una volta Ionita, aspettando che Joao Pedro ritrovi i 90′ nelle gambe dopo sei mesi di stop. Pavoletti, sicuro di un posto da titolare, verrà affiancato da Sau o Farias.

QUI MILAN – Gattuso si affida ancora al 4-3-3 con Donnarumma tra i pali ed il pacchetto difensivo composto da Calabria, Romagnoli, Musacchio e Laxalt. Gli ultimi due sono insidiati rispettivamente da Caldara e Rodríguez, soprattutto l’uruguaiano che potrebbe essere l’unica novità di formazione rispetto al match contro la Roma. Gattuso, infatti, dovrebbe confermare in blocco sia il centrocampo che l’attacco, con Kessie, Biglia e Bonaventura a comporre la mediana e il tandem Suso-Calhanoglu a supporto di Higuain in attacco.

Dove vederla in TV e streaming

Cagliari-Milan sarà visibile in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite; 373 e 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251). Per gli abbonati Sky, disponibile anche il servizio streaming Sky Go.

Cagliari – Milan: le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan/Pisacane, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita/Joao Pedro; Farias/Sau, Pavoletti. Allenatore: Maran

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio/Caldara, Romagnoli, Laxalt/Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Stadio: Sardegna Arena