Roma – ChievoVerona: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Roma – ChievoVerona: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quarta giornata di campionato, fischio d’inizio alle ore 12.30

ROMA – Domenica 16 settembre alle ore 12.30 andrà in scena Roma – ChievoVerona, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine capitolina che è reduce dalla sconfitta in casa del Milan. Quattro punti in classifica per la squadra di Di Francesco che mercoledì giocherà in Champions League in casa del Real Madrid. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione veneta che non ha cominciato bene il campionato: un solo punto nelle prime tre partite per la formazione di D’Anna che, nella scorsa giornata, ha pareggiato contro l’Empoli.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 16 settembre dalle ore 11.45 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca.

QUI ROMA – Di Francesco cambierà qualcosa rispetto alla sfida contro il Milan e, soprattutto, in vista del match contro il Real Madrid. 4-3-3 per i capitolini con Olsen in porta, pacchetto arretrato composto da Karsdorp e Kolarov sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Manolas e Fazio. A centrocampo De Rosso in cabina di regia con Pellegrini e Nzonzi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Under, Dzeko ed El Shaarawy.

QUI CHIEVOVERONA – D’Anna dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo formato da Cacciatore e Barba sulle fasce mentre nel mezzo Bani e Rossettini. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Depaoli e Obi mezze ali mentre davanti Giaccheini e Birsa a supporto di Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

Roma – Chievo, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Roma – ChievoVerona

ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Birsa; Stepinski. Allenatore: D’Anna

STADIO: Olimpico