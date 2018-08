Milan – Roma: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Milan – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – Venerdì 31 agosto alle ore 20.30 si giocherà Milan – Roma, sfida clou e anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine rossonera che ha esordito con una sconfitta in questo torneo: 3-2 contro il Napoli con un rimonta subita nella seconda frazione dopo il doppio vantaggio grazie a Bonaventura e Calabria. La squadra di Gattuso, inoltre, ha una partita da recuperare contro il Genoa in programma il 31 ottobre. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione capitolina che, nell’ultima giornata di campionato, ha dato vita ad un match emozionante pareggiando 3-3, in rimonta, contro l’Atalanta. Quattro punti in classifica per la squadra di Di Francesco che in questo campionato ha esordito vincendo in casa del Torino.

Cronaca minuto per minuto Venerdì 31 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca del match

QUI MILAN – Gattuso dovrebbe confermare per 10/11 la formazione che ha perso contro il Napoli: 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto arretrato composto da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Biglia in cabina di regia con Kessie e Bonaventura mezze ali mentre in attacco torna Calhanoglu nel tridente con Suso ed Higuain.

QUI ROMA – Cambiamenti in vista per Di Francesco che manderà in campo la sua Roma col 4-3-3 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Kolarov e Karsdorp sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fazio e Manolas. A centrocampo N’Zonzi in vantaggio su De Rossi in regia mentre Pastore e Cristante saranno le mezze ali. In attacco tridente composto da Under, Dzeko ed El Shaarawy.

Dove vederla in TV e in streaming

Milan – Roma sarà trasmessa venerdì 31 agosto 2018 dalle ore 20.30 in diretta esclusiva su Sky Sport; inoltre sarà possibile vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Milan – Roma: le probabili formazioni del match

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu A disposizione: Reina, Simic, Abate, Caldara, Borini, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Bakayoko, Halilovic, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso

ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, N’Zonzi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy A disposizione: Mirante, Lu. Pellegrini, Florenzi, Marcano, J.Jesus, Santon, Zaniolo, Lo. Pellegrini, Coric, Nzonzi, Kluivert, Schick. Allenatore: Di Francesco

STADIO: San Siro