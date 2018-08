Milan – Roma, le formazioni ufficiali: Schick dal 1° minuto

Gattuso conferma gli 11 della vigilia, Di Francesco opta per il 3-4-1-2 con Marcano nella difesa a tre. Dal primo minuto anche Schick a far coppia con Dzeko.

MILANO – Dalle 20:30 si apre la 3° giornata del campionato di Serie A. Gattuso conferma la formazione prevista alla vigilia confermando le prefenze in difesa per Calabria e Musacchio mentre in avanti rientra dalla squalifica Calhanoglu che farà reparto con Suso e Higuain. Novità in casa Roma con Di Francesco che passa aun 3-4-1-2 inserendo dal primo minuto Marcano nella difesa a tre oltre a Kardsorp che giocherà in posizione più avanzata assieme a Kolarov. Confermato anche N’Zonzi al fianco di De Rossi in un centrocampo più di sostanza. Ruolo di trequartista per Pastore che innescherà Dzeko che questa sera avrà il supporto di Schick dal primo minuto. Panchina dunque sia per Under che per El Shaarawy oltre a Cristante che non è apparso ancora sui migliori livelli. Il match sarà diretto da Marco Guida e si potrà seguire LIVE con la webcronaca disponibile su questo portale.

CRONACA DIRETTA DALLE ORE 20.30

Milan – Roma, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Simic, Abate, Caldara, Borini, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Bakayoko, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso

ROMA (3-4-1-2): Olsen; Manolas, Fazio, Marcano; Kardsorp, N’Zonzi, De Rossi, Kolarov; Pastore; Dzeko, Schick. A disposizione: Fuzato, Greco, Luca Pellegrini, J. Jesus, Santon, Zaniolo, Lo. Pellegrini, Coric, Under, Kluivert, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco