Palermo – Cremonese, le formazioni ufficiali

PALERMO – Tutto è pronto allo Stadio Barbera per la sfida tra Palermo e Cremonese. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Modulo 3-4-2-1 per Tedino con Brignoli in porta e difesa a tre composta da Szyminski, Bellusci e Rajkovic. In mezzo al campo Murawski e Jajalo, sulle corsie Salvi e Mazzotta.Falletti di supporto alla coppia d’attacco Trajkovski-Puscas. 4-3-3 per Mandorlini con Radunovic tra i pali e difsa a quattro composta dalla coppia centrale Caliton-Terranova e da Mogos e Migliore ai lati. A centrocampo Arini, Castagnetti, e Perrulli. Tridente offensivo formato da Boultam, Emmers e Brighenti.

PALERMO: 1 Brignoli, 24 Szyminski, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 14 Salvi, 35 Murawski, 8 Jajalo (cap.), 27 Mazzotta, 20 Falletti, 10 Trajkovski, 29 Puscas. A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 6 Struna, 9 Moreo, 11 Embalo, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 26 Santoro, 30 Nestorovski, 31 Pirrello, 32 Haas. Allenatore: Bruno Tedino.

CREMONESE: 22 Radunovic, 14 Mogos, 3 Claiton, 26 Terranova, 17 Migliore, 4 Arini, 18 Castagnetti, 20 Perrulli, 34 Boultam, 27 Emmers, 9 Brighenti (cap.). A disposizione: 1 Ravaglia, 12 Volpe, 5 Kresic, 11 Croce, 15 Marconi, 21 Strefezza, 24 Del Fabro, 30 Carretta, 33 Renzetti. Allenatore: Andrea Mandorlini.

