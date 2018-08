Palermo – Cremonese: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Palermo – Cremonese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PALERMO – Venerdì 31 agosto alle ore 21 si giocherà Palermo – Cremonese, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Da una parte c’è la compagine siciliana che ha cominciato la stagione pareggiando 0-0 in casa della Salernitana. Stesso inizio per la formazione lombarda che non è andata oltre l’1-1 casalingo contro il Pescara: vantaggio di Castrovilli per la squadra grigio-rossa e pareggio degli abruzzesi nei secondi finali grazie alla rete messa a segno da Mancuso.

La cronaca minuto per minuto

QUI PALERMO – Tedino dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Brignoli tra i pali, pacchetto arretrato composto da Bellusci, Struna e Rajkovic. A centrocampo Jajalo e Murawski in cabina di regia mentre sulle corsie esterne agiranno Salvi e Mazzotta. Davanti Trajkovski favorito su Falletti per giocare al supporto del tandem offensivo composto da Puscas e Nestorovski.

QUI CREMONESE – Mandorlini dovrebbe cambiare poco rispetto all’undici che ha pareggiato contro il Pescara: 4-3-3 per i grigio-rossi con Radunovic tra i pali, pacchetto difensivo formato da Mogos e Migliore sulle corsie esterne mentre nel mezzo la coppia composta da Terranova e Claiton. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Arini e Croce mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Castrovilli, Brighenti e Carretta.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Palermo – Cremonese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN a partire dalle ore 21: match in streaming su diversi dispositivi . La telecronaca sarà a cura di Ricky Buscaglia e Stefan Schwoch.

Palermo – Cremonese: le probabili formazioni del match

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Struna, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Mazzotta; Trajkovski (Falletti); Puscas, Nestorovski. Allenatore: Bruno Tedino

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Terranova, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Carretta, Brighenti, Castrovilli. Allenatore: Andrea Mandorlini

STADIO: Renzo Barbera