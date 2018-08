Cremonese – Pescara: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Cremonese – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 18

CREMONA – Sabato 25 agosto alle ore 18 si giocherà Cremonese – Pescara, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Entrambe le squadre sono a caccia di riscatto dopo una stagione conclusa nella seconda metà della classifica. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per la compagine lombarda che ha perso contro il Pisa nel match valido per il secondo turno di Coppa Italia. Gli abruzzesi, invece, sono stati eliminati nel terzo turno dal Chievo dopo aver vinto ai calci di rigore contro il Pordenone.

Cronaca minuto per minuto Sabato 25 agosto dalle 17.15 le formazioni ufficiali, dalla 18 la webcronaca

QUI CREMONESE – Mandorlini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Radunovic tra i pali, pacchetto arretrato composto da Mogos e Migliore sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Del Fabro e Claiton. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Greco e Croce mezze ali mentre in attacco il tridente composto da Carretta, Montalto e Castrovilli.

QUI PESCARA – La compagine di Pillon dovrebbe andare in campo, al pari dei padroni di casa, con un 4-3-3. In porta Fiorillo, pacchetto difensivo composto da Balzano e Ciofani sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Scognamiglio e Gravillon. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Machin e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Antonucci, Cocco e Mancuso.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Cremonese – Pescara sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni del match

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Del Fabro, Claiton, Migliore; Greco, Castagnetti, Croce; Carretta, Montalto, Castrovilli. Allenatore: Mandorlini

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Gravillon, Ciofani; Memushaj, Brugman, Machin; Antonucci, Cocco, Mancuso. Allenatore: Pillon

STADIO: Giovanni Zini