La cronaca e il tabellino di Juventus-Lazio 2-0 il risultato finale, reti di Pjanic e Mandzukic per la compagine bianconera.

TORINO – Nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018/2019 la Juventus batte 2-0 la Lazio e vola a punteggio pieno dopo due turni. Un gol per tempo per la compagine di Allegri che passa in vantaggio nella prima frazione grazie ad un gran gol di Pjanic mentre, nella ripresa, arriva la rete che chiude il match messa a segno da Mario Mandzukic. Ancora a sesso Ronaldo che, comunque, si gode la seconda vittoria in altrettante partite mentre la Lazio resta a 0 punti.

Serie A, Juventus-Lazio 2-0: cronaca e tabellino della partita

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (85′ Bentancur), Pjanic (69′ Emre Can), Matuidi; Bernardeschi (60′ Douglas Costa); Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (64′ Badelj), Leiva, Milinkovic-Savic (79′ Durmisi), Lulic; Luis Alberto (64′ Correa); Immobile. Allenatore: Inzaghi

RETI: 30′ Pjainic (J), 75′ Mandzukic (J)

AMMONIZIONI: Alex Sandro, Douglas Costa, Emre Can (J), Parolo, Milinkovic-Savic (L)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium