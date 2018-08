Juventus – Lazio: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Juventus – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

TORINO – Sabato 25 agosto alle ore 18 andrà in scena Juventus – Lazio, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine bianconera che ha cominciato la stagione con la vittoria per 3-2, nel finale, sul campo del Chievo grazie al decisivo di Bernardeschi. Inizio nettamente contrapposto, invece, per la squadra laziale che ha perso contro il Napoli, in rimonta, tra le mura amiche. Ricordi piacevoli per la compagine bianco-celeste che a Torino, nella passata stagione, vinse in rimonta grazie alla doppietta di Ciro Immobile e al rigore sbagliato da Dybala nel finale di partita.

La cronaca minuto per minuto



QUI JUVENTUS – Allegri potrebbe cambiare 2/11 della formazione scesa in campo a Verona. La sua squadra dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato composto da Cancelo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre al centro Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic ed Emre Can in cabina di regia mentre in attacco spazio a Douglas Costa, Dybala e Mandzukic a supporto di Cristiano Ronaldo.

QUI LAZIO – Qualche cambio in vista anche per Simone Inzaghi che dovrebbe mandare in campo la sua Lazio col 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, reparto arretrato composto da Wallace, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva che torna in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Basta e Lulic. In attacco Luis Alberto a supporto di Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

Juventus – Lazio sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, da Sky Sport, esattamente su Sky Sport Serie A: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni del match

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Emre Can; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Allianz Stadium