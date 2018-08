Pescara – Pordenone: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Pescara – Pordenone: presentazione, formazioni e webcronaca in tempo reale dell’incontro di domenica 5 agosto ore 20.30 valido per il 2° turno di Coppa Italia

PESCARA – Domenica 5 agosto alle ore 20.30 andrà in scena Pescara – Pordenone, incontro valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Primo impegno ufficiale di questa stagione per la compagine abruzzese che l’anno scorso si è salvata all’ultima giornata pareggiando in casa del Venezia. Dall’altra parte, invece, ci sono i friulani che la settimana scorsa hanno superato il turno di Coppa Italia vincendo 1-0 in casa dell’Albinoleffe. A dirigere l’incontro dello Stadio Adriatico sarà il signor Di Martino della sezione di Teramo.

La cronaca minuto per minuto Segui la partita di Tim Cup minuto per minuto dalle ore 20:30

QUI PESCARA – Undici di partenza difficilmente ipotizzabile per il Pescara che potrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto arretrato composto da Perrotta e Scognamiglio al centro della difesa mentre sulle corsie esterne spazio a Balzano e Zampano. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Machin e Memushaj mezze ali mentre in attacco il tridente potrebbe essere composto da Mancuso, Monachello e Antonucci.

QUI PORDENONE – La compagine guidata da Tesser potrebbe andare in campo con un modulo speculare. Dunque, Meneghetti in porta, pacchetto arretrato composto da Gerardi e De Agostini sulle fasce mentre al centro spazio a Stefani e Bombagi. A centrocampo Semenzato in cabina di regia con Magnaghi e Berrettoni mezze ali mentre davanti Lovisa e Bassoli a supporto di Misuraca.

Le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Perrotta, Scognamiglio, Balzano, Machin, Brugman, Memushaj, Mancuso, Monachello, Antonucci. Allenatore: Pillon

PORDENONE (4-3-3): Meneghetti; Gerardi, Stefani, Bombagi, De Agostini, Berrettoni, Semenzato, Magnaghi, Lovisa, Misuraca, Bassoli. Allenatore: Tesser

Arbitro: Antonio di Martino della sezione di Teramo

Stadio: Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara